Un incendio causa danos en tres vivendas deshabitadas en Xunqueira de Ambía (Ourense)

Un incendio declarado na tarde do martes no municipio ourensán de Xunqueira de Ambía provocou danos en tres vivendas deshabitadas na localidade.

Segundo informou o 112 Galicia, os feitos tiveron lugar en Bobadela sobre as 18,00 horas do martes cando un particular alertou de que saía fume polo tellado dunha casa.

O lume, que acabou calcinando por completo esa propiedade, estendeuse a outras dúas vivendas lindeiras, e causou diversos danos, segundo indicou o servizo de emerxencias.

Por parte do Centro de Atención ás Emerxencias informouse o incendio aos Bombeiros de Xinzo de Limia, aos voluntarios de Protección Civil de varias localidades e á Guardia Civil.