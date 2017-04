Pontevedra énchese este fin de semana de poesía da man do festival PontePoética

A cidade de Pontevedra encherase este fin de semana de poesía da man do Festival Internacional de Poesía PontePoética que, como cada ano, promove o concello desta cidade.

O programa inclúe, en distintos espazos da cidade e de forma aberta e gratuíta, charlas, talleres literarios ou pequenas actuacións de contido poético que diversifican os xa habituais recitais no Teatro Principal e este ano, como novidade, nas Ruínas de San Domingos.

A sétima edición de PontePoética traerá á cidade aos escritores galegos Cesáreo Sánchez, Ana Romaní, Antón Lopo e Berta Dávila; ao poeta portugués João Luís Barreto Guimarães; á catalá Mireia Calafell; ao vasco Bernardo Atxaga, á polaca Grazyna Wojcieszko, ao islandés Sjón e ao poeta en lingua castelá Andrés Neuman.

O festival, que se prolongará desde o venres ao domingo, está promovido pola concellaría de Cultura de Pontevedra e conta coa colaboración do Ateneo de Pontevedra e do Museo de Pontevedra, baixo a dirección do poeta Yolanda Castaño.