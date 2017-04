Fomento inicia a rehabilitación do firme no tramo Meira-Lugo da N-640

O Ministerio de Fomento comezou os traballos de rehabilitación do firme do tramo Meira-Lugo da estrada N-640, na provincia de Lugo. O orzamento desta actuación é de 4,7 millóns de euros.

Segundo informou o Goberno, o tramo de estrada no que se executarán os traballos de rehabilitación discorre polos termos municipais de Pol, Castro de Rei e Lugo, onde inclúe a rolda norte da cidade

As actuacións proxectadas consisten fundamentalmente no fresado e reposición do firme actual, o estendido dunha nova capa de rodaxe

que incrementará as condicións de seguridade viaria do tramo, o recrecido dos sistemas de contención para adaptalos á nova cota da rasante e a reposición do balizamento e as marcas viarias

afectadas polas obras.