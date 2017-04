Condenan a un ano e tres meses ao estafador de webs de citas 'don Juan de Marín'

Un xulgado de Pontevedra condenou ao coñecido como 'estafador das webs de citas' ou 'Don Juan de Marín', Rodrigo N.I., a unha pena dun ano e tres meses de prisión por un delito de estafa a un hotel de Meaño, do que se marchou sen pagar os máis de 5.000 euros que tiña de gasto.

O coñecido como don Juan de Marín, un estafador de webs de citas por Internet | Fonte: Pontevedraviva.com

Ademais, a sentenza do Xulgado do Penal número 1 de Pontevedra tamén condena a un ano de prisión á súa compañeira, Olga G.G., polo mesmo delito, que deberá abonar a metade das costas do xuízo, incluídas as da acusación particular.

En concepto de responsabilidade civil, ambos os acusados deberán indemnizar conxunta e solidariamente ao denunciante, o hotel de Quinta de San Amaro, na suma de 5.062,64 euros, máis os intereses legais. A sentenza non é firme e pode recorrerse ante a Audiencia Provincial de Pontevedra.

O fallo recolle como "feitos probados" que Rodrigo e a súa compañeira naquel momento, tras dúas estancias previas de curta duración nas que o importe dos servizos abonáronse sen ningún problema, aloxáronse neste hotel "con ánimo de obter un beneficio económico ilícito".

Concretamente, fixérono desde o día 11 de marzo ata o día 12 de abril de 2013, facendo crer aos donos do hotel que ían abonarlle os gastos de aloxamento e manutención que realizaran durante o período, que ascenderon a 5.062,64 euros, pero non o fixeron.

TODOS OS ELEMENTOS DE ESTAFA

O maxistrado Juan José Trashorras sinala na súa sentenza que "concorren neste caso todos os elementos da estafa, pero con certas peculiaridades", xa que o engano tivo lugar non só a través dunha acción manifesta, "senón tamén por medio dunha acción concluínte".

Rodrigo identificouse como Leo Salina, tras aloxarse xa dúas veces con anterioridade no hotel, realizou a reserva e, tras dúas semanas de estancia, dixo aos propietarios que a empresa para a que traballaba, Hewlett Packard (HP), pagaría os gastos xerados ata a data.

Con todo, Rodrigo (como Leo Salina) evitou facilitarlle os datos da empresa para proceder ao abono, comprometéndose a pagalos da súa conta persoal. Cando lle esixiron o pago, envioulles unha transferencia falsa e no momento no que os responsables do hotel dixéronlle que se non pagaban chamarían á Garda Civil foi cando desapareceu.

En canto á acusada Olga G., sostivo durante o xuízo que ela tamén fora vítima dun engano por parte do coacusado. Con todo, a sentenza sinala que "existe proba que permite concluír que iso non era así". O fallo xudicial apunta que a acusada "sabía perfectamente con quen estaba" e, ademais, xa fixera o mesmo un ano antes noutro establecemento.