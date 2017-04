(AV)Pleno.- Feijóo anuncia un aumento na atención de dependentes, ata as 60.000 persoas nesta lexislatura

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, proclamou este mércores que o seu é "o goberno máis social" que tivo Galicia e, nesa liña, anunciou un aumento no número de dependentes atendidos, que pasarán dos 48.000 actuais a 60.000 a finais desta lexislatura.

Díxollo ao portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, durante a sesión de control, despois de que o socialista comináselle a recorrer ao fondo de facilidade financeira, que ten custo cero, para endebedarse por 60 millóns de euros e con iso "mellorar" a política social.

En concreto, Leiceaga advertiu de que "non se está dando a resposta adecuada ás necesidades da poboación" e, por iso, propuxo dedicar a metade desa contía a incrementar a Renda de Integración Social de Galicia (Risga) e a outra metade a eliminar a lista de espera para a atención a dependentes.

No entanto, o mandatario autonómico reivindicou a importancia de ter "unhas contas saneadas", á vez que puxo en valor o elevado gasto social do seu executivo. E, sen obviar que "hai problemas" na comunidade, xulgou que as cousas "irían mellor" se "as cidades acompañasen" a súa política social.

