O número medio de fogares creceu un 0,1% en 2016 en Galicia, onde un 31% ten dous membros e un 25% é unipersonal

O número medio de fogares en Galicia aumentou en 1.600 durante 2016 e alcanzou os 1.081.600, o que supón un lixeiro incremento do 0,1 por cento, fronte ao 0,3% nacional, segundo os datos da 'Enquisa Continua de Fogares' que publica o Instituto Nacional de Estatística (INE), recollidos por Europa Press.

Lecer en familia con fillos maiores | Fonte: Europa Press

Deste xeito, Galicia conta cun 25 por cento de fogares formados por unha persoa; o 31,1 por cento por dous membros; o 22,4%, por tres; o 15,3%, por catro; e o 6,1% por cinco ou máis.

En concreto, por tipos, dos 1.081.600 fogares galegos, 270.900 son unipersonais; 115.900, monoparentais; 231.000 están formados por unha parella sen fillos que conviven; 326.000 integrador por unha parella con fillos; 69.600 están formados por un núcleo familiar con outras persoas que non forman núcleo familiar; 28.900 representan persoas que non forman ningún núcleo familiar entre si; 39.300, con dous ou máis núcleos familiares.

Das parellas con fillos que conviven no fogar, 177.300 teñen un fillo; outras 130.000, dous vástagos; e 18.800, tres ou máis, segundo os datos do INE.

O tamaño medio do fogar en Galicia está formado por 2,49 membros, lixeiramente por baixo da media nacional de 2,50, segundo a 'Enquisa Continua de Fogares'.

No caso concreto dos fogares unipersonais rexistrados na Comunidade galega en 2016, un total de 119.000 estaban formados por unha persoa de 65 anos ou máis. Deles, 85.100 integrados por unha muller e 33.900, por un home.

DATOS TOTAIS

O número de fogares en España volveu aumentar durante o ano 2016 e alcanzou os 18.406.100 como valor medio, o que supuxo un 0,3% máis que no ano anterior (59.900 fogares máis).

Durante 2016 a poboación residente en vivendas familiares incrementouse un 0,1%, mentres que o tamaño medio dos fogares diminuíu ata 2,50 persoas por fogar.

Os fogares máis frecuentes en 2016 volveron ser os formados por dúas persoas (30,5% do total). Seguíronlle os unipersonais (25,2%), aínda que a poboación incluída nestes só supuxo o 10,1% do total. Pola súa banda, os fogares de cinco ou máis persoas constituíron o 5,7% do total. O seu tamaño medio foi de 5,3 persoas e concentraron ao 12,1% da poboación.

En España había 4.638.300 persoas vivindo soas no ano 2016. Desta cifra, 1.933.300 (un 41,7%) tiñan 65 ou máis anos. E, delas, 1.367.400 (un 70,7%) eran mulleres.

En canto aos fogares unipersonais de menores de 65 anos, o 59,0% estaban formados por homes e o 41,0% por mulleres (1.595.800, fronte a 1.109.300).

VARIACIÓNS

Os maiores aumentos déronse nas cidades autónomas de Ceuta (1,3%) e Melilla (1,2%), e nas comunidades autónomas de Canarias (1,2%), Baleares e Comunidad de Madrid (0,8% en ambas as).

Pola contra, os maiores descensos producíronse en Castilla León (-0,5%), Principado de Asturias (-0,3%), e Aragón, Castilla-La Mancha e Comunitat Valenciana (-0,2% no tres).

En canto ao tamaño medio do fogar, as cidades autónomas de Ceuta e Melilla presentaron os máis elevados, con máis de tres persoas en ambos os casos. A continuación situáronse Murcia (2,72 persoas) e Andalucía (2,61). No extremo oposto figuraron Principado de Asturias (2,25 persoas por fogar), Castilla León (2,34) e País Vasco (2,38).

As cidades autónomas de Melilla (20,4%) e Ceuta (19,3%) e Murcia (8,9%) presentaron as maiores porcentaxes de fogares de cinco ou máis membros. Pola contra, Principado de Asturias (3,0%), Castilla León (3,7%) e País Vasco (3,9%) tiveron os menores.

Ademais, Principado de Asturias foi a comunidade con maior porcentaxe de fogares unipersonais (29,7% do total de fogares). Por detrás situáronse Castilla León (28,7%) e La Rioja (28,5%).

Pola súa banda, as menores porcentaxes de fogares unipersonais déronse nas cidades autónomas de Ceuta (17,2%) e Melilla (17,5%) e en Murcia (20,6%).