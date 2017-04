O caso das ambulancias do 061 chega ao Parlamento

Como xa explicara este xornal, a concesionaria está controlada polo que fora alcalde do Partido Popular no concello vallisoletano de Mayorga Carlos Magdaleno Fernández. A deputada Montse Prado enarborou este dato e denunciou a “baixa temeraria” da oferta coa que Ambuibérica fíxose con boa parte das ambulancias do 061.

Ambulancia do 061 co nome de Ambuibérica nunha imaxe do twitter da propia empresa

Nun comunicado, os nacionalistas non citan que esa adxudicación está nos xulgados. De feito, un técnico do 061 -familiar da exparella do presidente Alberto Nuñez Feijóo- segue imputado nesa causa. O BNG, polo contrario, puxo o foco no deterioro do servizo e das condicións laborais.

“Sabe que se levan pacientes infeccioso en ambulancias colectivas, saben que son os familiares quenes axudan a transportar aos doentes porque na maioría das ambulancias carecen de persoal de apoio, sabe que fan transportes para compañías e mutuas privadas cando a concesión é en réxime de exclusividade para o SERGAS, sabe que desde a sanidade pública se aporta persoal para este servizo que debería prestar a empresa concesionaria?”, interpelou Prado ao conselleiro.

A parlamentaria reclamou ao conselleiro de Sanidade que reciba aos traballadores e mude os criterios económicos polo da calidade neste servizo sanitario básico