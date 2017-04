A Xunta saca a licitación o aluguer de 57 vehículos para as brigadas antiincendios

A Consellería de Medio Rural saca a licitación a contratación por procedemento aberto do aluguer de 57 vehículos destinados para o persoal das brigadas antiincendios, que se distribuirán polos distintos distritos de Galicia.

O orzamento desta contratación, publicada este mércores no Diario Oficial de Galicia, ascende a 246.471 euros. O proceso de contratación, que é aberto, será de tramitación ordinaria e os interesados terán un prazo de 15 días naturais a partir do xoves para presentar as súas ofertas.

Así mesmo, o departamento autonómico sinala que os traballadores fixos descontinuos de nove meses incorporáronse ao Servizo de Prevención e Defensa contra Incendios Forestais o pasado 1 de marzo, como vén sendo habitual antes da chegada da primavera, para reforzar os traballos de prevención e extinción.

En total ascenden a máis de 600 bombeiros forestais que seguirán en activo ata o 30 de novembro, entre os que se inclúen xefes de brigada, peóns, condutores, oficiais de defensa, ou condutores de motobomba, entre outros.