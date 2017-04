(AM)Pleno.- Feijóo anuncia un aumento na atención de dependentes, ata as 60.000 persoas nesta lexislatura

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, proclamou este mércores que o seu é "o goberno máis social" que tivo Galicia "de acordo co orzamento dispoñible" e, nesa liña, anunciou un aumento no número de dependentes atendidos, que pasarán dos 48.000 actuais a 60.000 a finais desta lexislatura.

O presidente, Alberto Núñez Feijóo, no pleno do Parlamento de Galicia | Fonte: Europa Press

Así llo dixo ao portavoz parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, durante a sesión de control, despois de que o socialista comináselle a recorrer ao fondo de facilidade financeira, que ten custo cero, para endebedarse por 60 millóns de euros e con iso "mellorar" a situación de moitas familias.

En concreto, Leiceaga advertiu de que "non se está dando a resposta adecuada ás necesidades da poboación" e, por iso, propuxo dedicar a metade desa contía a incrementar a Renda de Integración Social de Galicia (Risga) e a outra metade a reducir a lista de espera para a atención a dependentes.

Neste punto, Feijóo detallou que parte dos 247 millóns de euros adicionais que Galicia percibirá nas contas estatais (110 millóns) destinaranse a financiar a dependencia. Outros 50 millóns, apuntou, pagarán a subida salarial do un por cento para os empregados públicos.

GASTO SOCIAL

Así pois, desdeñou a proposta de acudir á débeda, crítico con que sexa a única achega dos socialistas, e reivindicou a importancia de ter "unhas contas saneadas". Ao tempo, puxo en valor o elevado gasto social do seu executivo, co exemplo do crecemento do número de prazas públicas.

E, sen obviar que existen "problemas", xulgou que as cousas "irían mellor" na comunidade se "as cidades acompañasen" a súa xestión e a súa política social. "Se quere, algún día falamos de cal é o concello que dedica menos ao investimento social de Galicia", espetou ao socialista na súa quenda de peche do debate.

Con todo, Leiceaga non dubidou en reprocharlle os seus "milongas impropias dun presidente" e explicoulle que "o problema non é a débeda pública, senón para que" se incorre nela. O gasto social é clave, profundou, para aliviar a situación de "moitas familias".

Na súa resposta, Feijóo asegurou que os topes de déficit permitidos destínanse a investimentos e a política social, con cifras por encima da media estatal. E, ante as protestas da bancada socialista pola utilización dos datos, resolveu que Leiceaga "e poucos máis" saben consultar as estatísticas no PSOE.

TEITO DE GASTO

Polos 247 millóns de euros que sacou a relucir no debate o presidente tamén se interesou o portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, quen sostivo que a Xunta se "equivocou" ao calcular a súa participación nos ingresos do Estado e as achegas que recibiría vía presupostos.

Ante ese cuestionamiento, o xefe do Executivo galego deixou claro que a Xunta non pode "orzar algo ficticio", por se non se aproban as contas estatais, e é o motivo polo cal agora se elevará o teito de gasto.

"Iso ("orzar algo ficticio") xa o fixo o bipartito e estamos a pagar 2.000 millóns de euros de buraco", remachou, antes de comprometerse a "non deixar buracos" nas contas públicas durante a súa xestión.