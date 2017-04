Evacuada unha muller tras ser atropelada por un tractor en Sanxenxo (Pontevedra)

Unha muller resultou ferida na mañá deste mércores no municipio de Sanxenxo (Pontevedra) tras ser alcanzada por un tractor, que lle pasou por encima.

Así o indicou o 112 Galicia, que concretou que os feitos tiveron lugar sobre as 11,00 horas deste mércores en Quintáns, na parroquia de Noalla.

O 112 Galicia tivo constancia do ocorrido a través da chamada dun familiar da muller ferida. Acto seguido, o persoal da central de emerxencias informou a Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros do Salnés e ao GES de Sanxenxo. A situación tamén foi posta en coñecemento do Servizo Municipal de Emerxencias e da Garda Civil.

Ao lugar, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias, o 061 desprazou un médico de Atención Primaria e unha ambulancia asistencial que levou á muller ferida, M.E.F.P., de 39 anos, ao Hospital Montecelo.