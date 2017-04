(AM) O xulgado suspende preventivamente o funcionamento da Área Metropolitana de Vigo e os órganos que o compoñen

O maxistrado-xuíz do Xulgado Contencioso-Administrativo número 1 de Vigo, Luís-Ángel Fernández Barrio, acordou a suspensión cautelar do funcionamento da Área Metropolitana de Vigo e de todos os órganos que o compoñen, así como da eficacia dos seus actos.

Así consta no auto emitido este mércores, recollido por Europa Press, polo que se dá resposta ao recurso que presentou a Xunta o pasado 20 de xaneiro contra a constitución da Área Metropolitana e os acordos adoptados, ao entender que a posta en funcionamento da área está condicionada a que Vigo se integre no plan de transporte metropolitano.

En concreto, o maxistrado sustenta a súa decisión na "inválida constitución da Mesa de Idade" na asemblea constituínte, xa que entende que os nomeamentos dos concellos de Moaña e Gondomar eran "contrarios a dereito", como así detectou a Mesa de Idade declarando "improcedente a toma de posesión" dos dous representantes como concelleiros metropolitanos.

Por mor disto, segundo lembra, o presidente da Mesa de Idade decidiu levantar a sesión, abandonando a sede da reunión, para poder "emendar as irregularidades da representación de Moaña e Gondomar e pola ausencia constatada de integración material do transporte urbano de Vigo no Transporte Metropolitano".

"Nese momento tería que suspenderse a sesión concedendo un prazo perentorio ás corporacións afectadas para que emendasen o defecto no nomeamento dos seus representantes", antes de facer unha nova convocatoria para a constitución da Mesa de Idade, explica o maxistrado, que censura que non se respectase a decisión do presidente da mesma.

ACORDOS POSTERIORES

Así as cousas, recalca que, desde entón, "os acontecementos sucedéronse sen a presenza de quen se achaba predeterminadamente chamado por Lei a proclamar a Presidencia da área", onde o secretario da Mesa chamou a Abel Caballero, concelleira de maior idade entre os que continuaban na asemblea, quen a partir de entón presidiu a sesión e foi nomeado presidente da área.

"Toda a actividade e todas as actuacións ulteriores ao peche da sesión efectuada polo presidente da Mesa de Idade aparentan nulidade de pleno dereito" e supoñen a "inválida constitución da área", pois "non se achaban válidamente representadas todas as Corporacións integrantes da área", sostén o xuíz.

TRANSPORTE

No relativo á integración do transporte urbano vigués no Plan de Transporte Metropolitano, o maxistrado mantén que "a Lei non expresa que só se poida convocar a asemblea constituínte unha vez que se produciu a integración do transporte".

No entanto, no auto lémbrase que o convenio do transporte baséase en dous alicerces, a implementación de adaptacións tecnolóxicas e a aplicación das tarifas estipuladas no plan de transporte metropolitano da Xunta. "A día de hoxe non consta que ningunha deses orzamentos cumprimentouse materialmente", apuntou.

O xuíz vai máis aló e advirte de que a integración do transporte urbano vigués nese sistema era "a clave de bóveda" e a 'conditio sine qua non' para a posta en marcha do ente supramunicipal. Sen esa integración, sostén, "o funcionamento da área volvería ser, como catro anos atrás, unha quimera".

Finalmente, sinala que, cando se redactou a lei modificada, xa se asinou o convenio do transporte, o que supuña un avance; pero "o que faltaba era pór en práctica as súas determinacións" porque "a subscrición dese convenio, en realidade, non levaba a total adhesión do Concello de Vigo ao plan de transporte metropolitano de Galicia".