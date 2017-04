Pleno.- Feijóo destaca que Galicia recibirá un 11% das contas estatais, por encima do 8% que reclamaba o BNG

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, puxo en valor este mércores que Galicia recibe un 11 por cento do investimento territorializado no proxecto de orzamentos estatais, por encima do oito por cento que reclamaba o BNG como "obxectivo fundamental" durante a etapa de goberno de José Luís Rodríguez Zapatero.

"Iso si era un recortazo", espetou á portavoz parlamentaria do Bloque, Ana Pontón, utilizando o seu mesma expresión durante a sesión de control. De feito, a nacionalista salientou que o recorte de 442 millóns de euros para Galicia nos orzamentos estatais é "unha labazada na cara de todos os galegos".

E tras ironizar con que descoñece se o peso político de Feijóo en Madrid é "pluma ou plumilla", ofreceu asinar unha declaración institucional da Cámara autonómica para dicir "alto e claro" ao goberno liderado por Mariano Rajoy que Galicia "non" acepta esas contas. "Atrévase a porse ao lado dos galegos", retou.

En fronte, o máximo mandatario autonómico atribuíu a proposta de declaración institucional a que os nacionalistas galegos non teñen representación nas Cortes. Devandito isto, considerou "unha falta de respecto" ao medio rural que Pontón desviase a súa pregunta a este asunto.

SITUACIÓN MEDIO RURAL

Respecto diso, negou a falta de perspectivas no ámbito rural denunciadas pola líder do BNG e reivindicou que "hoxe o rural ten máis futuro" que antes da súa chegada á presidencia do goberno galego.

Como proba, esgrimiu aumentos da produción láctea, de viño, de madeira e de agricultura ecolóxica e un incremento do 2,6 por cento do peso do sector agrario no PIB galego.

Ante as críticas ao "catastrazo" de Ana Pontón, respondeu que "os alcaldes do BNG" poden "baixar" o IBI se así o consideran. De feito, ofreceulle "un pacto" para que "ningún galego pague máis" por este imposto "do que pagaba anteriormente" á subida estatal e á aparición de máis propiedades no catastro.