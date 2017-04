O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciou este mércores que o seu Goberno porá en marcha un comité propio de seguimento da "execución orzamentaria real" do Executivo central na Comunidade, para comprobar que se "gasta" todo o orzamentado, dado que, pola contra, trataríase dunhas contas cun investimento "decepcionante".

Feijóo comité de seguimento pge | Fonte: Europa Press

En rolda de prensa tras manter unha reunión coa ministra de Sanidad de España e a súa homóloga de Mozambique, Núñez Feijóo recoñeceu que o investimento en infraestruturas incluída nos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) para Galicia en 2017 é inferior á do ano pasado, aínda que instou a comparar esta cifra co executado finalmente en 2016.

Así, precisou que "todo o mundo sabe" que o Goberno de España tivo que recortar en 2016 en "5.000 millóns de euros" o seu gasto para cumprir co obxectivo de déficit de Bruselas, o que repercutiu no gasto final do Estado. "Comparar cun orzamento inicial que foi recortado en 5.000 millóns non é algo que se poida aceptar", dixo o presidente galego.

Sobre o "orzamento realmente gastado" en 2016, engadiu, o incluído nas contas para este ano "sobe máis dun 50 por cento", polo que se o orzamento de Fomento para 2017 "execútase", será "moito mellor que o de 2015 e que o 2016". "Se, pola contra, tivese os niveis de execución de 2015 e 2016, sería moi mal orzamento".

COMITÉ DE SEGUIMENTO

Ante esta situación, Núñez Feijóo anunciou que Galicia creará un "comité de seguimento da execución orzamentaria real" na Comunidade, que estará presidido por el e composto polos responsables de Vicepresidencia e das consellerías de Facenda, Medio Ambiente e Infrastruturas.

Este comité propio irá "valorando" a execución real do orzamento destinado a Galicia para "comprobar" o investimento real. "Se non se executa, estaremos ante un orzamento decepcionante", admitiu.

En todo caso, o presidente galego instou a "dar todos os datos" cando se analiza a partida para Galicia no PGE, dado que é "a segunda comunidade con maior investimento por habitante" en infraestruturas. En primeiro lugar, engadiu, está Castilla León, un investimento que tamén afecta a Galicia dado que o gasto do AVE á comunidade afecta o tramo de Zamora a Lubián.