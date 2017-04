Ferida unha muller tras envorcar un vehículo en Outes (A Coruña) e un home nunha saída de vía na AP-9 en Vilaboa

Unha muller resultou ferida nun accidente rexistrado este mércores ao envorcar o seu vehículo en Outes (A Coruña) e un home tras saírse da vía na autoestrada AP-9 ao seu paso por Vilaboa (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, no primeiro caso o vehículo no que circulaba a muller envorcou e acabou caendo nunha leira. En concreto, o sinistro produciuse na estrada que conecta Barreira con Ceilán, á altura do lugar de Tarás.

A vítima necesitou a axuda dos efectivos de emerxencia para saír do vehículo, aínda que non quedou atrapada. Foi un particular o que contactou co 112 Galicia minutos despois das 9,00 horas para informar os feitos.

O persoal do Centro de Atención ás Emerxencias do 112 Galicia informou a Urxencias Sanitarias, aos Bombeiros de Boiro e ao GES de Muros. Tamén se alertou a Protección Civil, á Policía Local e á Garda Civil de Tráfico.

A muller ferida, M.M.G.G., de 63 anos, foi asistida por un médico de Atención Primaria e unha ambulancia asistencial que a levou ao Hospital Clínico de Santiago, segundo sinalaron a Europa Press fontes sanitarias. Mentres, o seu coche, entre tanto, foi retirado da parcela na que caeu coa axuda dun guindastre.

SAÍDA DE VÍA

Por outra banda, os efectivos de emerxencia excarceraron a un home que sufriu unha saída de vía na AP-9 ao seu paso por Vilaboa. O sinistro rexistrouse no quilómetro 145, en sentido Tui.

Tras a alerta dun particular ás 12,20 horas deste mércores, o Centro de Atención ás Emerxencias puxo os feitos en coñecemento de Urxencias Sanitarias e dos Bombeiros do Morrazo, que se desprazaron ao momento cun equipo de excarceración.

Tamén se alertou a Protección Civil e á Garda Civil de Tráfico. Ademais, informouse os Bombeiros de Pontevedra e aos de Vigo. Ata o lugar do accidente foi, así mesmo, mobilizada unha ambulancia.