Pleno.- A Cámara insta á Xunta pedir a Fomento os investimentos necesarios para garantir o servizo FEVE

O Parlamento de Galicia insta á Xunta a pedir ao Ministerio de Fomento os investimentos necesarios para garantir un servizo ferroviario de ancho métrico (Renfe-FEVE) polo territorio galego nas mellores posicións posibles.

A unanimidade da Cámara deu luz verde ao primeiro punto dunha iniciativa defendida polo BNG no que se consideraba que para garantir este servizo son necesarias melloras no material rodante, arranxos en estacións, apeadeiros e trazados, así como o aumento do persoal.

Na súa intervención, a deputada nacionalista Olaia Rodil denunciou que esta liña FEVE "morre" debido ao "deixamento" do Ministerio de Fomento e á "inoperancia" da Consellería de Infraestruturas.

"Mentres a liña morre pola falta de investimentos dun Goberno que anulou a partida destinada a ela para o período 2017/2020 sen que a Xunta rechistase, a actuación da Consellería limitouse a enviar cartas a Fomento nas que di que agradecería as xestións oportunas para resolver a falta de operatividade das liñas entre Ferrol e Ribadeo", denunciou.

Estas formulacións contaron co apoio tanto do PSOE como de En Marea. Así, en primeiro lugar, o parlamentario socialista Raúl Fernández criticou que Feijóo "leve anunciando avances no servizo ferroviario de proximidade desde 2011 que a poboación non ve por ningún lado". "Hai un problema de incumprimento dos seus anuncios e dos acordos desta Cámara, mesmo dos propiciados polo propio grupo popular", censurou.

Pola súa banda, o deputado Antón Sánchez (En Marea) considerou que "só alguén moi cínico" pode acudir ao Parlamento a "negar un estado de abandono evidente". "Poden dicir que é unha máquina perfectamente engrasada pero nós sabemos que constantemente se suspenden servizos e contrátanse empresas de autobuses, desas que despois regalan viño", asegurou o parlamentario de En Marea dirixíndose á bancada popular.

Respecto diso, na súa intervención, o deputado popular Daniel Veiga asegurou que o "compromiso" do Goberno galego con esta liña ferroviaria "é claro". "Non fai falta que desde a esquerda dígasenos o que temos que facer", advertiu.

Fronte a iso, avanzou que o PPdeG vai contemplar "medidas urxentes para iso". "Imos esixir a Fomento que traballe nesta liña e tamén imos impulsar novos servizos de comunicación de transporte rodado tamén", sinalou.

Con todo, a iniciativa viu rexeitada o seu segundo punto cos votos en contra do PPdeG. En concreto, este apartado pedía instar á Xunta a dirixirse ao Goberno do Estado para reclamar a transferencia a Galicia deste servizo ferroviario. E é que, para os populares galegos, este feito sería trasladar o custo dun servizo deficitario aos galegos.

PARROQUIA DE CHAPELA, EN REDONDELA

Por outra banda, na sesión, foi rexeitada unha iniciativa do Bloque que pedía ao Goberno galego que impulsase un plan integral de actuacións para mellorar a calidade de vida e minimizar o impacto das diversas infraestruturas de comunicación na parroquia de Chapela, no municipio pontevedrés de Redondela.

En concreto, a iniciativa, defendida polo nacionalista Luís Bará, reclamaba que este plan incluíse a supresión da peaxe da AP-9 no tramo entre Rande e Vigo, reclamar ao Estado a transformación da estrada N-552 nunha rúa urbanizada, axilizar os trámites para a recualificación dos terreos destinados ao novo centro escolar da Igrexa ou aprobar a construción dunha escola infantil nas parcelas de Cidadelle, entre outras cuestións.

Sobre estas cuestións, o deputado popular Alberto Pazos asegurou que o seu grupo apoiaría todas elas ao considerar que eran temas que "xa estaban en marcha" ou que "supuñan un recoñecemento explícito das políticas do Partido Popular nesta área".

Con todo, os populares condicionaron o seu apoio á non inclusión na proposición non de lei dunha emenda do PSOE que si foi aceptada polo Bloque.