O Grupo Municipal do PP no Concello de Vigo pediu este mércores unha "profunda reflexión" ao alcalde da cidade "sobre a liña que está a seguir", tras coñecerse o auto do xulgado que suspende o funcionamento da área Metropolitana de Vigo e os órganos que a compoñen.

A portavoz 'popular', Elena Muñoz, subliñou que, aínda que o xuíz suspende o ente supramunicipal por "aparentes irregularidades" na súa constitución, a área "xa estaba suspendida e ferida" desde que Abel Caballero decidiu "incumprir os seus compromisos", en alusión ao convenio do transporte metropolitano.

"Unha soa persoa obrigou a xudicializar o proceso pola súa teimosía. El rompeu o consenso, quen para a área é o alcalde, o único responsable desta lamentable situación", incidiu, e pediu a Caballero "que volva o sentido común" e "rectifique".

Pola súa banda, o portavoz de Marea de Vigo, Rubén Pérez Correa, subliñou que a "lexitimidade" da constitución da área Metropolitana "segue en pé" porque é "unha lexitimidade política", e expresou as dúbidas acerca das "interpretacións" que o xuíz sostén no auto.

En todo caso, para Pérez Correa, "hai que recorrer o auto" e insistiu en que Marea de Vigo "non dá por disolta" a área, xa que non se reuniu á asemblea metropolitana para decidilo así.