A ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, asegurou este mércores que os Orzamentos Xerais do Estado para 2017 son "sociais" e están "dirixidos ás persoas" co obxectivo de "non deixar a ninguén atrás" na recuperación económica, á vez que destacou o aumento de investimento en sanidade e, particularmente, a aposta do Goberno no ámbito da dependencia.

Nun acto en Santiago de Compostela xunto á responsable de sanidade de Mozambique e ao presidente da Xunta, Montserrat dixo que os orzamentos xerais para 2017 "garanten o obxectivo de continuar na senda do crecemento e da creación de emprego", coa meta de que 20 millóns de persoas teñan traballo en 2020 e que a taxa de desemprego sitúese no 16%.

Do mesmo xeito, destacou que o 56% do investimento destas contas está destinada a "políticas sociais", polo que é un orzamento "centrado nas persoas" co obxectivo de que "o crecemento económico chegue a todos os fogares".

A área de Sanidade, subliñou, experimenta "o crecemento máis alto no últimos catro anos", cunha das partidas máis importantes destinada a dependencia, que crece en 100 millóns de euros (un 8% máis). "Acúsasenos de que a queremos desmantelar e é xusto o contrario", dixo a ministra.

De mesmo modo, fixo fincapé nos orzamentos destinados a familia e loita contra a pobreza infantil e lembrou que se traballa nun Pacto de Estado contra a violencia de xénero, unha área que incrementa un 10% o seu orzamento.

En resumo, afirmou que se trata duns "orzamentos sociais" e "dirixidos ás persoas" que servirán para "afianzar a recuperación" e "saír da crise" sen deixar "a ninguén atrás".

ACORDO COS SINDICATOS

Durante a súa intervención, a ministra sacou tamén a colación o acordo "histórico" alcanzado cos sindicatos para "terminar coa temporalidade na función pública", que afectará de forma particular a sanidade e educación.

A intención, lembrou Montserrat, é reducir a interinidade ata un 90% en tres anos, o que supón 250.000 prazas consolidadas neste período, das que 129.000 serán na área de saúde.