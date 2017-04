A forense que acudiu ao bar onde traballaba Marta Sequeiro Valencia, a camareira achada morta na madrugada do 25 de abril do ano pasado nun bar de Ferrol, cualificou de "escena de tremenda violencia" ao referirse ao charco e as salpicaduras de sangue que había no local, así como o modo en que atoparon o cadáver.

Sobre a súa morte, tanto ela como o seu compañeiro do Imelga de Ferrol que practicaron a autopsia explicaron que unha puñalada que lle afectou ao pulmón "precipitou a súa morte". No entanto, aclararon que "todas no seu conxunto", en alusión ás máis de 60 puñaladas que recibiu, ocasionáronlle a morte.

Tamén precisaron que morreu pola abundante perda de sangue, en coincidencia co manifestado por axentes da Policía Científica. "Foise desangrando aos poucos", expuxo un deles, que atribuíu algunhas das salpicaduras ao corte que presentaba nun dedo o acusado, Víctor T.N..

"DIFICIL" OCULTAR O CRIME

O xuízo proseguiu na Audiencia Provincial da Coruña coa declaración de policías que acudiron ao lugar dos feitos e que, a preguntas da defensa, descartaron que se puido limpar o lugar do crime.

"Dificilmente podía tratar de ocultar as manchas", dixo en alusión á cantidade de sangue atopado. Outros axentes que actuaron como peritos precisaron que as probas de AND confirmaron que o sangue pertencía á vítima e outra ao acusado.

Das lesións ocasionadas á falecida, os forenses precisaron que unha chegou a perforar un óso no cranio. "Había unha ferida que aínda seguía sangrando", expuxo un deles tras o traslado do cadáver e en alusión ás numerosas lesións que sufriu a camareira.

Ademais de 15 anos de prisión por un delito de homicidio para o acusado, que tiña un bar próximo ao establecemento dos feitos e que era cliente habitual, o Ministerio Público pide unha indemnización de 200.000 euros para o fillo da vítima. A acusación particular eleva a petición a 25 anos de prisión por un delito de asasinato con aleivosía e ensañamento.