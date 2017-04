Pleno.- Rueda asegura que os usuarios non terán que desprazarse tras cambios nunha decena de rexistros da propiedade

O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, asegurou que os usuarios non serán os que terán que desprazarse tras os cambios efectuados nunha decena de rexistros da propiedade de Galicia, senón que os que deberán facer eses desprazamentos serán os rexistradores da propiedade.

Alfonso Rueda Comparece Non Pleno Do Parlamentofotos: Ana Varela 09/02/2010 / Europa Press

Así se pronunciou, preguntado no pleno do Parlamento pola deputada socialista Patricia Vilán, quen atribuíu ao Goberno central unha decisión pola cal os veciños de Celanova van ter que ir ao rexistro de Allariz (en Ourense), os de Muros a Corcubión (na Coruña) e os de Ponte Caldelas a Redondela (en Pontevedra), a modo de exemplo da decena de oficinas que sufrirán cambios en base a un real decreto que acaba de entrar en vigor.

"E no Goberno galego, como vén de Madrid, decidiron facer mutis", criticou a parlamentaria do PSdeG, antes de reclamar ao Executivo autonómico que reivindique competencias se non as ten nesta materia.

E é que Rueda, na súa primeira intervención, respondeu que a Xunta non ten competencias sobre os rexistros, pero, a continuación, defendeu lograr modificacións no decreto a partir das súas demandas.

Ademais, o vicepresidente galego interpretou que Vilán ten unha "preocupación polos rexistradores", cousa que, segundo dixo, el non ten, polos desprazamentos que estes terán que facer nestas localidades. "Téñoa por que as oficinas sigan abertas", confrontou.

A socialista lembrou a recente petición feita pola federación galega de municipios e provincias (Fegamp) por mor destes cambios, tras lamentar que os concellos "non foron consultados".

"DESDE 2013 MOVÉNDONOS"

Pola súa banda, Alfonso Rueda deu a "benvida" á deputada por "a súa preocupación" por este asunto, sobre o que, segundo subliñou, leva "falando desde o ano 2013".

"Desde 2013 levamos movéndonos con este tema, e vostede acaba de reaccionar agora. Estamos a movernos", resolveu, en alusión á redacción inicial, que fixaba en 1.800 inscricións o tope para efectuar as modificacións nos rexistros, un dato que se baixou a 1.000, segundo dixo, polas reclamacións de Galicia.

"Case prefiro non ter esas competencias pero preocuparme por algo máis que os rexistradores", finalizou o tamén titular da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.