Martín Códax únese a Barbadillo, Codorníu e Bodegas Torres para mellorar a competitividade de viños españois

A galega Martín Códax, Grupo Codorníu Raventós, La Rioja Alta, Bodegas Torres, Bodegas Barbadillo e Bodegas Roda uníronse para mellorar a competitividade dos viños españois, segundo informaron nun comunicado.

Adegas | Fonte: Europa Press

En concreto, algunhas das adegas máis representantivas do país aliáronse con Francisco Oller e Lallemand Bio, dedicadas á industria auxiliar, e con dez centros de investigación do panorama científico español nun proxecto de I+D denominado 'Vinysost', que pretende mellorar a calidade dos viños españois nun mercado cada vez máis competitivo e globalizado.

Este proxecto conta cun orzamento de 7,5 millóns de euros e está cofinanciado pola Unión Europea e o Centro para o Desenvolvemento Tecnolóxico Industrial (CDTI) con recursos do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder).

As adegas españolas únense tras confirmar que o sector do viño está a sufrir unha profunda trasformación. A aparición de novas zonas produtoras, a redución das vendas nos países consumidores tradicionais e o aumento do consumo en mercados emerxentes está a obrigar ás adegas a mellorar a súa competitividade coa mirada posta nos mercados internacionais.