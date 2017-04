Xubilados ocupan oficinas da Seguridade Social para defender as súas pensións

Medio cento de membros do colectivo de xubilados e pensionistas da CIG ocuparon este mércores as oficinas do Instituto Nacional da Seguridade Social da rúa Grove, en Vigo, para protestar contra as reformas que "implican a súa deterioración".

Pensionistas ocuparon as oficinas da Seguridade Social en Vigo | Fonte: Europa Press

Estas persoas permaneceron algo menos dunha hora nestas instalacións, e despois abandonaron o lugar sen que se chegase a producir ningún incidente.

En Santiago, un portavoz dos concentrados fronte ás oficinas da rúa Galeras explicou que esta nova concentración, convocada en varias localidades galegas, prodúcese coincidindo coa comparecencia do secretario de Estado de Seguridade Social, Tomás Burgos, ante a comisión de seguimento e avaliación dos acordos do Pacto de Toledo do Congreso.

Esta comparecencia prodúcese tras anunciar o Goberno que, a falta de Fondo de Reserva, recorrerá a un préstamo de ata 10.192 millóns para o abono das pensións de 2017.

O portavoz da protesta en Compostela explicou que o colectivo de pensionistas e xubilados ten "o temor de que saian máis restricións".

Por iso, volveron ás rúas co obxectivo de facer visible a súa oposición "a todas as reformas que implican a deterioración das pensións", incidiu.