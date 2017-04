O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, declarouse este mércores "orgulloso" da Lei de financiamento dos partidos políticos en Galicia, na cal non existen "zonas grises" como as que si apreciou na normativa estatal, mentres o portavoz de En Marea, Luís Villares, acusoulle de "avergoñar" aos galegos e reclamou unha fiscalía anticorrupción para a comunidade.

Alberto Núñez Feijóo no Parlamento | Fonte: Europa Press

Ante o pleno da Cámara, Villares aludiu a unha entrevista do mandatario na que asegura que todos os partidos recorreron a eses baleiros legais para financiar as súas campañas e advertiulle de que "no cárcere" tamén hai zonas grises.

En fronte, Feijóo incidiu en que a citada norma deixa claro que "se alguén pide unha doazón para un partido, é para el", pois as formacións políticas en Galicia "non poden recibir un euro de ningunha empresa". É por iso que se cuestionou se o motivo polo que a oposición non apoiou esa lei é porque lle "interesaba" que seguise habendo "zonas grises".

Devandito isto, recoñeceu que compañeiros seus de filas "aproveitáronse da política para enriquecerse", algo que tamén ocorreu nas demais forzas políticas, segundo el mesmo dixo.

"Nos partidos catalanistas que defenden o dereito á autodeterminación e vostedes protexen, no PSOE teñen aos seus dous últimos presidentes andaluces imputados polo Supremo...", enumerou, non sen citar a "os compañeiros de En Marea, sección Podemos, subsección Iglesias, negociado Venezuela" e citar a Juan Carlos Monedero e as "bolsas fraudulentas" de Íñigo Errejón.

Esas afirmacións deron lugar un considerable enfado da líder de Podemos en Galicia e viceportavoz parlamentaria de En Marea, cuxos reproches a Feijóo desde o seu escano acabáronlle custando unha chamada á orde.

"DÚAS FORMAS DE FACER POLÍTICA"

"Hai dúas formas de entender a política: a do PP, que utiliza as zonas grises para beneficiarse, e a de En Marea, que pretende unha xustiza áxil e eficaz", rebateu o maxistrado en excedencia, antes de insistir na necesidade de crear unha fiscalía anticorrupción despois de que en 2015 abrísense máis de 200 causas penais por este motivo en Galicia.

En cambio, Feijóo considerou que as dúas formas son "a do partido ao que votan os galegos" e a de En Marea, unha afirmación que aproveitou para tirar de ironía ao desexar a Villares que poida seguir sendo deputado a próxima lexislatura.

Ao fío diso, rebateu as críticas do representante de En Marea sobre que as súas declaracións "avergoñan" aos galegos sinalando que o que "avergoña" é ver as leas internas da súa formación constantemente nos medios de comunicación.

"Todo o mundo é malo, malísimo, salvo vostede. Non lle vale o que di a maioría dos galegos, o que di a Xustiza, o Valedor nin os seus propios compañeiros. Así lle vai", espetou ao portavoz da formación rupturista, para deixar claro que se no futuro decídese crear unha fiscalía anticorrupción en Galicia, a Xunta dotaraa cos medios que requira, e que "a lei de partidos vaise a cumprir" mentres el sexa presidente.