Pleno.- A Cámara insta á Xunta a impulsar, coa Fegamp, cemiterios acordes a confesións minoritarias

O Parlamento de Galicia instou á Xunta a impulsar conxuntamente coa Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), coa que se acordarán as fórmulas e prazos concretos, a creación de cemiterios de carácter supramunicipal que poidan atender a demanda de enterros conforme aos criterios das confesións relixiosas minoritarias con maior arraigamento en Galicia, no marco da normativa xeral e sectorial.

Ademais, a proposición non de lei que foi aprobada cos votos a favor de PPdeG, PSOE e BNG (En Marea abstívose) tamén acorda modificar o Decreto 151/2014 do 20 de novembro de sanidade mortuoria de Galicia para regular aqueles enterros que teñan que ser feitos en contacto coa terra.

Este texto final aprobado parte dun acordo entre o PPdeG e PSOE despois de que os populares incorporasen unha emenda dos socialistas, que pedían completar a proposición non de lei para que "non estivese baleira de contido".

Esta proposición non de lei, votada este mércores, foi defendida polo parlamentario Alberto Pazos na xornada do martes, á que asistiron representantes da comunidade islámica e xudía de Galicia, que seguiron o debate desde as bancadas.

Na súa intervención, o deputado popular lembrou que o impulso destes cemiterios é un compromiso que o PPdeG levou no seu programa aos pasados comicios autonómicos. "Hoxe damos un primeiro paso para cumprir ese compromiso desde o convencemento de que así podemos solucionar un problema de carácter humano", indicou.

POSTURA DA OPOSICIÓN

O primeiro en replicar a Alberto Pazos foi o nacionalista Luís Bará, quen asegurou que o Bloque "comparte a preocupación expresada" polo PP por estas confesións. Con todo, pediulles "coherencia" e denunciou que "ás portas de Europa hai miles de persoas que esperan en condicións miserables para entrar" pero que "se atopan con rexeitamentos de partidos como o PP".

Pola súa banda, a socialista Begoña Rodríguez Rumbo avanzou o apoio do seu grupo pero pediu que a proposta contemplase un plan de desenvolvemento para a creación destes cemiterios que contemple os municipios nos que se farán, un calendario para a súa posta en funcionamento ou a dotación económica necesaria.

Por último, a deputada de En Marea Carmen Santos defendeu que se "recoñeza a liberdade relixiosa e de culto como dereito constitucional" pero "sempre que esta desenvólvase na esfera privada e cumpra o marco normativo". Ademais, reclamou que iso "non signifique pór en cuestión a aconfesionalidade do Estado".