A Xunta chega a un acordo para que médicos de Mozambique realicen estancias de formación en hospitais galegos

A Xunta de Galicia e o Goberno de Mozambique chegaron a un acordo para que os médicos deste país poidan realizar estancias de formación en hospitais da Comunidade.

Feijóo comité de seguimento pge | Fonte: Europa Press

Así o anunciou este mércores o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras manter unha reunión coa ministra de Sanidade de Mozambique, Nazira Abdula, que se atopa de visita oficial en España para profundar nas relacións entre ambos os países en materia de saúde. No encontro participou tamén a ministra de Sanidad, Dolors Montserrat.

Feijóo considerou "unha honra" a visita da responsable de Sanidade de Mozambique para "coñecer as infraestruturas" galegas relacionadas con este sector, particularmente o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, que a ministra visitará este mércores.

Do mesmo xeito, lembrou que a colaboración de Galicia con Mozambique mantense activa desde hai 12 anos en materias como a pesca, o saneamento de auga, a saúde sexual e reprodutiva ou a mortalidade infantil.

Galicia tamén mostrou a súa disposición a colaborar con Mozambique na mellora do seu sistema sanitario, unha cuestión para a que Nazira Abdula visitou tanto esta Comunidade como os centros madrileños da Paz e Gregorio Marañón.

Durante o encontro, a ministra mozambiqueña mostrou o "interese" do seu país por buscar "formulas de financiamento para a remodelación de edificios" co obxectivo de convertelos en hospitais.

A Xunta, pola súa banda, ofreceu a colaboración de técnicos galegos en materia de saúde para "deseñar o plan funcional" do gran hospital quere abrir o Goberno mozambiqueño, en áreas como o dimensionamento dos servizos.

Así mesmo, acordouse "pór a disposición" de Mozambique "toda a capacidade de formación dos grandes hospitais galegos" para os médicos mozambiqueños "poidan facer estancias e mellorar a súa práctica" en Galicia.

REFORZAR COOPERACIÓN

Durante a súa intervención, a ministra de Sanidad de Mozambique apostou por "reforzar os lazos de cooperación" con España en xeral e con Galicia en particular, sobre todo en materia de saúde, pesca e medio ambiente.

Mozambique, dixo Nazira Abdula, pretende "aumentar o número de residentes" sanitarios que acoden a España a formarse, así como realizar "intercambio de experiencias en áreas específicas". "Queremos aprender de vós, pero tamén queremos que veñades aprender connosco", resumiu.

A ministra de Sanidad española, pola súa banda, destacou que Mozambique é "un dos países prioritarios" para o investimento galego en África.

Por iso, garantiu o apoio do Goberno español a este país para "pór en marcha un sistema nacional de saúde" público, mellorar as súas infraestruturas, promover a investigación e favorecer a formación do seu persoal sanitario.

Tras a súa visita aos dous hospitais madrileños e ao Álvaro Cunqueiro en Galicia, a ministra mozambiqueña reunirase mañá na capital española con responsables da Organización Nacional de Transplantes.