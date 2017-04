Continúan os controis ao transporte de pataca para atallar a extensión da praga

A conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, subliñou que estes días continúan os controis ao transporte de pataca para atallar a praga da couza guatemalteca e evitar a súa extensión.

A Conselleira Do Medio Rural, Ángeles Vázquez, Acompañada Pola Directora Xer | Fonte: Europa Press

A preguntas dos medios en Santiago, Vázquez remarcou a actuación con "contundencia" da Xunta ante a praga, con controis de transporte que se iniciaron hai uns días e continuarán este mércores e xoves en zonas afectadas e o denominadas "tapón", co fin de evitar que saia tubérculo "que poida estar almacenado" e "do que non se teña constancia".

Así mesmo, chamou á solidariedade, e reflexionou sobre que a venda de "20 ou 40 quilos" de pataca non supoñen un gran cambio para o que as vende, "pero o transporte deses 40 quilos de pataca pode infectar outra zona".

Ademais, explicou que, polo momento, segue sen atoparse presenza da praga fóra dos 31 concellos afectados. A isto únese a información que se está distribuíndo entre produtores a través de dípticos.