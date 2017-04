Agricultura apoia o protocolo proposto por Canarias para eliminar a couza guatemalteca, que poderá usar Galicia

A ministra de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, asegurou que espera concluír as negociacións coa Unión Europea para que esta acepte o protocolo desenvolvido en Canarias para a eliminación da couza guatemalteca e permita de novo a exportación da pataca canaria fora das illas, incluído o resto do territorio nacional.

Isabel García Tejerina responde a unha interpelación no pleno do Congreso | Fonte: Europa Press

García Tejerina respondeu así á deputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, quen no pleno de control ao Goberno preguntou á ministra por este problema.

A deputada explicou que ese protocolo atopado en Canarias é froito da investigación e asegura "a desinfección da papa con couza guatemalteca para que poida ser exportada". Foi desenvolvido polo Goberno de Canarias en colaboración co Cabildo de Tenerife e a Universidade da Laguna.

Pero o protocolo ten que ser aprobado pola Unión Europea para que Canarias póidao utilizar, así como tamén Galicia e Asturias, interesadas en aplicalo porque tamén teñen problemas con esta couza.

Oramas pediu á ministra que poida estar listo para xuño, que é cando se instalará a primeira cámara de tratamento para as patacas por parte do Cabildo de Tenerife. E aproveitou para reclamar cofinanciamento destas investigacións por parte do Instituto Nacional de Investigación e Tecnoloxía Agraria e Alimentaria (INIA).

García Tejerina explicoulle á deputada que o Goberno defende o protocolo canario e que o incluíu para o territorio nacional, que é onde ten competencias, pero que sobre as exportacións decide a Unión Europea, coa que ultima as negociacións, dixo.

"Facemos todo o que está nas nosas mans para que este protocolo sexa aprobado e a pataca canaria poida ser de novo exportada á Unión", afirmou a ministra.