O vicepresidente da Xunta e conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, Alfonso Rueda, asegurou que a formación que "sacou" os "privilexios rexistrais" á Igrexa católica foi o Partido Popular en 2015.

Así se pronunciou este mércores durante o pleno do Parlamento en resposta a unha pregunta formulada pola deputada socialista Patricia Vilán, que cuestionou ao Goberno galego sobre se considera que os bens dedicados ao culto pódense adquirir pola súa simple posesión ou se é necesario un título de propiedade. Ademais, tamén se interesou, entre outras cuestións, polo número de inmobles inmatriculados a favor da Igrexa católica desde 1998.

Ao respecto, Rueda lembrou que o Goberno de Rajoy foi no ano 2015 o que dixo que "o privilexio que tiña a Igrexa católica de achegar o que se chaman certificados de dominio, de notoriedade, e non ter que achegar o título real de propiedade para poder acceder ao rexistro da propiedade, acabábase para a Igrexa católica".

"Para as entidades locais, para a administración pública si, pero para a Igrexa católica non. Iso díxoo un Goberno do PP", manifestou Rueda que lembrou que os socialistas pediron suprimir o ano 'vacatio legis' para que "non houbesen incorporacións masivas", ao que, segundo lembrou, o PP accedeu.

Por iso, criticou que a deputada socialista pretenda sementar "dúbidas" a preto dos motivos polos que un goberno do PP no ano 1998 -o de Aznar- modificou o regulamento hipotecario que permitiu á Igrexa rexistrar ao seu nome bens sen presentar títulos. Respecto diso, reiterou que foi "en cumprimento dunha sentenza do Tribunal Constitucional".

"O que hai que facer é cumprir a Lei Hipotecaria e o regulamento, con independencia do que opinen uns e outros", sinalou Rueda, que explicou que o Ministerio de Xustiza non ten datos relativos á inscrición destes bines porque é unha cuestión que depende dos rexistros.