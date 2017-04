O goberno de Santiago destinará un 36% máis aos orzamentos participativos de 2018 ata 1,5 millóns

O goberno municipal de Santiago destinará un 36% máis aos orzamentos participativos de 2018 ata alcanzar a cifra de 1,5 millóns de euros.

María Rozas | Fonte: Europa Press

Así o apuntou este mércores a concelleira de Economía e Facenda, María Rozas, quen remarcou que os orzamentos participativos aumentarán en 400.000 euros en 2018 respecto dos 1,1 millóns cos que contan en 2017.

Do total, 1,3 millóns irán a investimentos e 200.000 euros a actividades. Neles inclúense 100.000 euros para Mocidade e 100.000 euros a partidas para as festas do Apóstolo 2018.

Rozas sinala que se decidiu continuar con esta fórmula tras a experiencia piloto en Mocidade en 2016, continuada nos primeiros orzamentos participativos de 2017 e que agora proseguirán "incorporando suxestións" de persoas que formaron parte en pasadas edicións.

Para iso, continúase coa división do Concello en zonas, que en 2018 soben a cinco áreas: zona urbana nordeste e sueste, rural norte e sur, así como conxunto da cidade.

Deste xeito, desdóbrase a zona do rural como "forma de compensar os anos de abandono que sufriu" e para conseguir o "reequilibrio territorial" na cidade. De feito, a partida no rural crece de 275.000 a 450.000 euros, e é que o último ano foi onde máis participación houbo.