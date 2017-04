Detido un individuo por agredir e ameazar cunha arma a outro cando estaba cos seus dous fillos menores en Ourense

Axentes da Policía Nacional detiveron en Ourense a un home como presunto autor dun delito de agresión e ameazas por agredir fisicamente a un cidadán, ao que ameazou cun arma de fogo cando estaba cos seus dous fillos menores.

Segundo informa a Comisaría de Ourense, os feitos que motivaron a detención sucederon na tarde do 30 de marzo no barrio da Carballeira cando a un cidadán, que se atopaba na Praza da Lexión, parado co seu vehículo en compañía dos seus dous fillos menores, achegóuselle un individuo e, a través do portelo do condutor que tiña aberta, púxolle un arma de fogo no costado á vez que o ameazaba de morte.

Segundo o relato policial, condicionou a ameaza a que debe cobrar unha débeda que, supostamente, dous coñecidos do denunciante teñen co autor da ameaza. Ante esa situación, o denunciante baixou do vehículo, momento en que recibiu dúas puñadas na cara e volveu ser ameazado de morte.

Ante esta situación chamou ao 091, se personó un coche patrulla do Grupo se Seguridade Cidadá, aínda que cando acudiu a dotación policial o agresor xa abandonara o lugar dos feitos.

O Grupo de Investigación da Comisaría Provincial de Ourense, a través dos datos facilitados polo denunciante, identificou ao presunto autor dos feitos e procedeu á súa localización e detención o 4 abril. Foi recoñecido pola vítima da ameaza, aínda que a arma da que fala o denunciante non foi localizada.

O detido é un home de 34 anos de idade, natural de Ourense e ao que lle consta que foi detido en cinco ocasiones anteriormente. Esta previsto este mércores o seu paso a disposición xudicial.