A Xunta indica que a frota do Cantábrico Noroeste aumentou a súa facturación nuns 21 millóns de euros en 2016

A conselleira do Mar, Rosa Quintana, destacou este mércores que a frota galega que faena no Cantábrico Noroeste aumentou a súa facturación nuns 21 millóns de euros o pasado ano, é dicir, un 11,5 por cento.

Diso deu conta ante o pleno da Cámara en resposta a unha pregunta do deputado do PPdeG Carlos López Crespo sobre este caladoiro.

Indicou tamén que os buques que operaron nel descargaron cinco millóns de quilos máis que o exercicio anterior, o que supón case un cinco por cento máis (4,6%).

CAE A FACTURACIÓN DO CERCO

Respecto diso, detallou que o segmento da frota "máis beneficiado" foi o das artes menores, pois viu aumentar as súas descargas case un nove por cento e a súa facturación máis dun 18 por cento. Deste xeito, superou "por primeira vez" a barreira dos 100 millóns de euros.

En canto a outras modalidades, a conselleira resaltou que as vendas do arrastre subiron en máis de dous millóns de quilos, cunha facturación de seis millóns de euros; mentres as artes fixas incrementaron as descargas en 50.000 quilos de peixe e as vendas supuxeron máis dun millón de euros.

No relativo á frota do cerco, en 2016 rexistrou unha subida "sensible" de descargas (aproximadamente dous millóns de quilos) que tivo "o efecto contrario" na lonxa: a facturación caeu un 11 por cento, "case catro millóns de euros menos".

TERRAS AGRARIAS

Por outra banda, o deputado do BNG José Luís Rivas Cruz, 'Mini', interesouse por coñecer que medidas tomará a Xunta en defensa das terras agrarias "ameazadas e coaccionadas" e dos postos de traballo "en perigo" polo proxecto de extracción da empresa norueguesa Erimsa en Frades, Mesía, Ordes e Oroso (A Coruña).

Respecto diso, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, indicou que de momento só existe unha solicitude que se está tramitando, polo que reprochou ao nacionalista que vaia "tan rápido".

Con todo, deixou claro que a Xunta seguirá "apoiando" aos gandeiros e agricultores desta comarca. "Teña por seguro que defenderemos os seus intereses", recalcou, aínda que sinalou que tamén debe "cumprir" a lei de minaría aprobada por "o BNG" durante a etapa do bipartito.