O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, asegurou que a Xunta defende "os intereses lexítimos de Galicia" coa súa participación na Comisión Xeral das Comunidades Autónomas do Senado, na que se traballa na consecución do Pacto de Estado pola Educación.

O titular de Educación pronunciouse deste xeito en resposta a unha pregunta formulada polo Grupo Parlamentario Popular no pleno da Cámara sobre a posición defendida por Galicia neste foro.

Respecto diso, tras "celebrar" que o ámbito educativo leste "abordado un dos grandes retos da súa historia", a necesidade "alcanzar un pacto educativo" que posibilite ter "uns eixos constantes ao longo do tempo e que non cambien con cada goberno", Román Rodríguez destacou que Galicia traballa "desde a lealdade institucional" pero "expondo tamén a representación e a defensa dos seus intereses lexítimos".

Deste xeito, asegurou que non se "parte de cero" senón que xa hai "encima da mesa 15 eixos básicos", "dez no ámbito non universitario e cinco no ámbito universitario", que "centran o debate político para impulsar este pacto".

"O que fai Galicia é unha serie de achegas orientadas a promover a permanencia do alumnado no sistema", sinalou para explicar que a Xunta expón "unha serie de itinerarios de currículos flexibles para aqueles alumnos con necesidades educativas especiais" para que "poidan ter certificacións que acrediten as súas competencias". "Buscamos tentar reducir o abandono escolar e que ningún alumno saia do sistema sen titulación", sinalou.

CONCERTOS A COLEXIOS

Por outra banda, o conselleiro tamén respondeu a unha pregunta formulada pola deputada de En Marea Luca Chao, quen criticou que o Goberno da Xunta "insista en seguir financiando centros que segregan aos alumnos por sexo". "Din unha cousa e decretan a contraria", censurou a parlamentaria.

Ante esta cuestión, Román Rodríguez asegurou que o que fai o Executivo autonómico é "respectar a Constitución", aos grandes organismos internacionais como a Unesco, "o cumprimento da lexislación vixente" e "respectar a liberdade das familias".

Ademais, defendeu que estes centros "non segregan" senón que "dan unha educación diferenciada en función do xénero, cunha modalidade pedagóxica e educativa que algunhas familias elixen con liberdade". "Non hai discriminación algunha na educación separada por xénero, dio o Tribunal Constitucional, vostedes expoñen coaccionar a liberdade das persoas a elixir centro", replicou.