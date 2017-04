O xurado popular declara a Muñoz Blas culpable do asasinato da peregrina estadounidense Denise Pikka

O Xurado Popular do xuízo polo asasinato da peregrina estadounidense declarou, por maioría de oito votos contra un, ao único acusado do crime, Miguel Ángel Muñoz Blas, como culpable de asasinato por "causar intencionadamente a morte de Denise Pikka Thiem de forma sorpresiva e sen que a vítima puidese advertilo ou se puidese defender".

León: o acusado no xuízo (1D) | Fonte: Europa Press

Do mesmo xeito, o Xurado considerou, por unanimidade, a Miguel Ángel Muñoz Blas como culpable dun roubo por violencia por "subtraer e facer seus, con ánimo de lucro, os obxectos da vítima".

Os membros do xurado consideraron probado que hai exactamente dous anos, o 5 de abril de 2015, cara ao mediodía, a peregrina "Dona Denise Pikka Thiem, desviouse da ruta oficial do Camiño de Santiago seguindo unhas indicacións falsas que lle levaron por diante da vivenda de Miguel Ángel Muñoz Blas, quen a acompañou ata que a golpeou e tirouna ao chan, causándolle a súa morte por traumatismo cranoencefálico".

Tamén consideraron probado que de maneira inmediata á súa morte enterrouna e amputoulle ambas as mans, así como que en agosto dese mesmo ano e, baixo presión policial, cambiou o lugar de enterramento do corpo, cara ao que el mesmo guiou á policía.

Así mesmo, o xurado popular sinalou como probado que Miguel Ángel Muñoz Blas queimou as roupas e pertenzas de Denise Pikka e apoderouse dos 1.132 dólares que esta levaba consigo, para días máis tarde cambialos nunha oficina bancaria de Astorga.

Pola contra, estimouse como probada a relación de Miguel Ángel Muñoz Blas coa modificación das frechas do Camiño de Santiago que levaron a Denise a pasar fronte á súa vivenda, así como que o asasino da peregrina posúa algún tipo de enfermidade psíquica que anule as súas capacidades normais de coñecemento e vontade.

A deliberación do Xurado levou a declararse a estes contrarios a calquera tipo de suspensión da condena ou indulto ante a mesma.

Unha vez emitido o veredicto de culpabilidade por parte do Xurado Popular do caso, Miguel Ángel Muñoz Blas permanecerá en prisión preventiva ata o momento en que se lle informe da sentenza condenatoria, unha privación de liberdade para a que o seu letrado pedirá que se traslade a Madrid para que poida estar máis preto da súa familia.

SATISFACCIÓN

Para o asasino de Denise Pikka Thiem, tanto a Fiscalía como a acusación particular, que se mostrou satisfeita co veredicto, pediu 20 anos de prisión por un delito de asasinato máis cinco polo delito de roubo con violencia, mentres que a defensa solicitou "a libre absolución", convencido de que "se verá a non culpabilidade de Miguel Ángel nos recursos que interporá".

O letrado do asasino de Denise, Vicente Prieto, asegurou que o seu defendido estaba "mentalizado" do resultado do veredicto "polo devir dos acontecementos ao longo do xuízo", pero mostrouse optimista do recurso ante o Tribunal Supremo, xa que do Tribunal Superior de Xustiza de Castilla León explicou que non espera "nada" ao seu favor.