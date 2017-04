Máis de 3.500 escolares galegos participarán nunha campaña educativa de Unicef a favor da infancia en Níger

Máis de 3.500 alumnos de máis de 20 colexios participarán durante todo o curso nunha campaña educativa de Unicef a favor da infancia en Níger destinada a mellorar as instalacións escolares e a calidade educativa.

Segundo informou Unicef, os primeiros en unirse en Galicia foron o colexio Cid da Coruña, o colexio de Ponzos de Ferrol, ou o colexio de Artes en Ribeira.

Esta mesma semana e como actividade para despedir o trimestre, será a quenda do IES Xoán Montes de Lugo, que celebrará a súa carreira solidaria o xoves 6 e o colexio Sek Atlántico de Poio que organiza o venres 7 o III edición da Carreira Gotas para Níger.

En datas próximas iranse unindo novos centros cun obxectivo común, como é, segundo destaca Unicef, "sumar a súa pinga solidaria pola infancia de Níger".

Para apoiar este traballo, Unicef Comité Español organiza cada ano as carreiras solidarias Gotas para Níger con centros educativos de toda España, co obxectivo de conseguir fondos que permitirían levar auga a 50 escolas máis no país.

INICIATIVAS DEPORTIVAS

A esta campaña educativa sumaranse tamén ao longo do ano diversas iniciativas deportivas organizadas por parte de varios concellos da comunidade, como o I carreira de gateo promovida polo Concello de Verín dentro do programa 'Kero-Kolo', ou o VII Carreira da auga en Sada, que o ano pasado congregou a máis de 1.700 participantes.

Ademais, o IES Félix Muriel de Rianxo tamén realizará o vindeiro venres unha carreira solidaria co obxectivo de recadar fondos para axudar aos nenos de Siria, "onde a situación é insustentable tras máis de seis anos de conflito", segundo lamenta Unicef.