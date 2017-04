Alcaldes do Partido Popular valoraron de forma "moi positiva" o auto xudicial que suspende o funcionamento da Área Metropolitana de Vigo, ao entender que lles "dá a razón"; mentres que os demais rexedores --contrarios ao recurso da Xunta-- cualificaron a resolución de "triste" e avogaron por renovar as negociacións para chegar a un consenso e pór en marcha a área.

Así, o alcalde de Nigrán, Juan González (PSOE), trasladou a Europa Press que o ocorrido responde o "intento por todos os medios do PP de que a área non saíse adiante". "Vaise a parar grazas ao seu recurso, e se a resolución fose noutro sentido, seguro que buscaban outra arma para paralizala porque non lles interesa porque están en minoría", censurou.

O alcalde de Cangas (de Alternativa Canguesa de Esquerdas), Xosé Manuel Pazos, proclamou que este "é un día moi triste para a área Metropolitana", e engadiu, en declaracións a Europa Press, que "o que non pode facer a Xunta, do PP, é querendo darlle unha labazada ao alcalde, darlla a toda a cidadanía".

Neste marco, chamou a todos os rexedores a facer "un exercicio de responsabilidade" e retomar as negociacións políticas de forma "que a política substitúa a parte xudicial nestes casos", e facer todos os esforzos para chegar a un consenso e pola a andar. "Senón, quedará suspendida ata as eleccións municipais e, dependendo do resultado, 'sine die'".

Pola súa banda, o alcalde de Gondomar, o socialista Juan Francisco Ferreira, despois de transmitir o seu respecto ás resolucións xudiciais, chamou a todos os alcaldes a "deixar atrás as guerras de partido", sentar e retomar a constitución da área. "Perdeuse tempo, pero non tanto como para non volver retomar este asunto e empezar de cero facendo ben as cousas", selou.

Nesta liña, animou á Alcaldía de Vigo a que convoque unha reunión para dar a coñecer o auto, analizalo e buscar solucións que permitan "abrir novas vías de negociación". "E se hai que volver constituír a área, haberá que facelo", apuntou con resignación, insistindo en que hai que empezar por aclarar ben como debe facerse o nomeamento dos concelleiros metropolitanos.

PRECEDENTES "PELIGROSÍSIMOS"

O alcalde de Alternativa Canguesa de Esquerdas tamén remarcou que a paralización da área Metropolitana "vén dada pola judialización de algo que tiña que saír dunha negociación política". "A área é moito mais que o transporte, podíase solucionar doutra maneira", sostivo.

A continuación, considerou que a resolución "pode sentar precedentes peligrosísimos" ao establecer que "con que un dos membros dun organismo faga algo mal, decrétese a suspensión do mesmo"; así como que o presidente da Mesa de Idade "poida decidir levantarse e suspender unha reunión", por exemplo, "se non lle gusta quen vai ser nomeado".

O PP: "VÉN A DARNOS A RAZÓN"

O alcalde de Redondela, Javier Bas (PP), en declaracións a Europa Press, celebrou que o auto "vén darlles -a razón" ao sinalar que, unha vez que o presidente da asemblea suspende a sesión, "todo o que vén a continuación é nulo de pleno dereito". "É algo que advertimos varias veces, non se fixo caso e o que viña a continuación non tiña ningún sentido", mantivo.

Tal e como subliñou, os alcaldes do PP son "defensores da área desde o primeiro momento, pero cumprindo a normativa e a legalidade", a colación do que insistiu en que "non estaban ben os representantes de Moaña e Gondomar" e o rexedor vigués, Abel Caballero, "non cumpriu o tema do transporte metropolitano".

Ante estas circunstancias, das que culpou persoalmente a Caballero, avanzou que os alcaldes que apoiaban o recurso --os 6 alcaldes populares da área-- reuniranse previsiblemente esta mesma semana para ver que accións e pasos van dar.

En resposta á proposta dos demais alcaldes de reiniciar as negociacións, Bas criticou que o pidan tras o auto e non recoñecesen no seu momento "que as cousas se estaban facendo mal". "As cousas tíñanse que facer segundo acordado. Non nos fixeron caso, quixeron seguir unha ruta equivocada e perdemos un tempo precioso", sentenciou.