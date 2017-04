A coordinadora dos socialistas galegos nas Cortes, Pilar Cancela, anunciou este martes que o Grupo Socialista presentará emendas aos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) para tentar "paliar o agravio histórico" a Galicia que representan as contas de 2017.

Pilar Cancela | Fonte: Europa Press

Cancela recalcou que a contía das devanditas emendas partirá "da base dos 600 millóns de euros anuais de media" que os Gobernos do PP "deixaron de orzar para Galicia" con respecto aos Executivos do socialista José Luís Rodríguez Zapatero, "aos que se suman os máis de 400 millóns de baixada adicional deste ano".

A deputada socialista afirmou que, tras coñecer os orzamentos, "confírmase" que a vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, desprazouse a Galicia a "pór véndaa antes da ferida", e lamentou que Feijóo, que se declara "militante de Galicia", sexa hoxe "máis militante do PP que nunca cando tería que reivindicar para Galicia o investimento que merece".

Cancela subliñou que o PGE "reflicten a vontade política dun Goberno" e apuntou que, no caso do AVE, non se fala "dunha redución das partidas, senón de que nos últimos anos quedou un 30 ou un 40 por cento sen executar cada ano".

"Polo que á baixada hai que sumarlle a falta de investimento efectivo do que estaba orzado para Galicia", concluíu.