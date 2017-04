Concello de Ourense e Deputación provincial colaborarán para proseguir o Plan de Investimentos da Cidade en 2018

O Concello e a Deputación de Ourense colaborarán no Plan de Investimentos da Cidade, que conta cunha cantidade superior a 10,2 millóns de euros para 25 obras en toda a cidade, co obxectivo de que os proxectos que queden sen completar este ano poidan realizarse durante 2018.

Reunión do presidente da Deputación de Ourense e do alcalde de Ourense. | Fonte: Europa Press

Así o sinalaron tanto o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, como o presidente do ente provincial, Manuel Baltar, tras a reunión do Comité de Colaboración entre ambas as institucións, cuxo último encontro tivo lugar o pasado mes de decembro.

Nesta ocasión os responsables de ambas as institucións coincidiron en resaltar que a "colaboración" entre Deputación e Concello permitirá afrontar a contratación e execución de 25 proxectos do Plan de Investimentos, tanto en 2017 como en 2018.

Tanto Vázquez como Baltar coincidiron en resaltar que sen esa colaboración conxunta as obras deberían estar adxudicadas e rematadas en 2017.

O alcalde explicou que se trata de recuperar o mecanismo que permitiu ao seu grupo de goberno executar o Plan de obras herdado do goberno socialista "cando ninguén apostaba por executar o 100% das obras".

Vázquez lembrou que a finais do ano 2015 a firma dun acordo de colaboración coa Deputación permitiu que algunhas das obras que tiñan que estar realizadas nese ano pero para as que xa non había prazo puidésense executar en 2016.

"Agradezo o esforzo da Deputación por colaborar con este plan de obras. Esta alianza está a dar moi bos froitos", explicou Vázquez.

Manuel Baltar explicou que a axuda da Deputación será de 100.000 euros e que no pleno ordinario do mes de abril levará esta colaboración co Concello e estudarase a variación orzamentaria para executar este proxecto.

"Trátase dunha cifra pequena en comparación co montante global do plan de obras, pero trátase dunha cantidade moi necesaria porque sen o cofinanciamento non se podería executar ningunha das actuacións previstas" máis aló deste ano.

OS PROXECTOS

O acordo entre Concello e Deputación permitirá investimentos por un total de 10.272.950,77 euros repartidos en 25 proxectos "moi demandados polos veciños da cidade", explicaron tanto Vázquez como Baltar.

As obras contemplan a urbanización de diversas rúas, así como a rehabilitación de firmes e beirarrúas, cambios nas redes de subministración de auga e saneamento, melloras nas fosas sépticas de varios puntos da cidade ou a instalación de dous elevadores (en Ervedelo e na Cruz Alta)

Esta última obra, a instalación dun elevador na Cruz Alta, é o proxecto que conta cun maior orzamento: un total de 932.000 euros.

A continuación sitúanse as obras de rehabilitación de firmes e beirarrúas no barrio de Covadonga, cun importe de 855.222,50 euros; e a humanización da rúa Boa Vista e Rúa do Sol, en Eiroás, para o que está prevista unha partida económica de 757.727,14 euros.