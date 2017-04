Detidos en Vigo tres homes que tentaron fuxir tras cometer un roubo con forza nunha frutería

Axentes da Policía Nacional da Comisaría de Vigo detiveron a tres homes como presuntos autores dun delito de roubo con forza nunha frutería da rúa Urzáiz.

Segundo informaron fontes policiais, os feitos tiveron lugar a pasada madrugada, cando unha dotación do 092 que realizaba labores de prevención detectou un coche na rúa Numancia ocupado por tres individuos que lle infundieron sospeitas.

Ao decatarse da presenza policial, o tres sospeitosos trataron de fuxir, pero a patrulla da Policía logrou cortarlles o paso e interceptalos na rúa Jenaro de la Fuente.

Cando se dispuñan a identificar os ocupantes do vehículo, os axentes comprobaron que, aos pés do asento do copiloto, había máis de 500 euros en billetes e xustificantes bancarios dunha cadea de fruterías. Os presuntos ladróns tamén levaban no vehículo diversas ferramentas das que se usan para forzar entradas e fechaduras.

Tras dar aviso ao resto de dotacións, a Policía localizou unha frutería na rúa Urzáiz que tiña o enreixado de entrada forzada. De feito, a propietaria se personou no lugar, pero foi incapaz de abrila, polo que os axentes arrastráronse para entrar no local, e comprobaron que a caixa rexistradora fora forzada.

Os tres detidos foron trasladados a comisaría, onde se comprobou que, entre todos, suman máis de medio centenar de antecedentes policiais, a maioría por feitos similares ao labor nesa frutería. As dilixencias foron postas a disposición do Xulgado de Instrución número 5 de Vigo.