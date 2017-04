A eurodeputada galega Lídia Senra, integrada no Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica, denunciou que o Goberno central pretende, "unha vez máis, aprazar o máis que necesario e urxente o saneamento integral da ría do Burgo", á vista dos Orzamentos Xerais do Estado (PGE) para 2017.

Non en balde, sinalou que inclúe "unha irrisoria partida de 1 millón de euros para os traballos da rexeneración da zona" deste ano, ademais de atrasar novamente a previsión do Ministerio de Medio Ambiente de conclusión dos traballos, fixándoa agora en 2020.

"A este ritmo, en 2020 tampouco estará concluída a rexeneración da ría", lamentou Senra, quen este mércores recolleu a preocupación que lle trasladaron mariñeiros e mariscadores da Confraría da Coruña ante esta situación.

"Con estes orzamentos, o Goberno o que fai é seguir alongando e alongando os prazos para non arranxar a situación nin facer nada", recriminou Senra, quen lembrou que o proxecto de saneamento integral da ría do Burgo, que empezou en 2013, foi financiado pola UE co obxectivo de recuperar a ría ante a elevada contaminación que padece.

Así as cousas, reclamou á UE que, ante a "pasividade" das autoridades españolas e europeas, tome medidas "efectivas" que obriguen a facer "o dragado integral" e que vaian "máis aló das sancións".