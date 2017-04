Podólogos galegos aconsellan a levadores de pasos en Semana Santa facer un estudo da marcha para evitar lesións

O Colexio de Podólogos de Galicia aconsella aos levadores de pasos en Semana Santa realizar un estudo da marcha antes das procesións co obxectivo de evitar lesións en pés e columna.

Nazareno descalzo en procesión a 'Mañá de Salzillo' | Fonte: Europa Press

Neste sentido, os podólogos galegos, a través dun comunicado de prensa, explican que "moitas son as persoas que deciden saír como levadores e penitentes nas procesións, pero esta práctica relixiosa pode carrexar numerosos problemas nos pés".

Por iso, o Colexio de Podólogos de Galicia sinala que as partes do corpo "máis castigadas" cando se cargan as imaxes de Semana Santa adoitan ser a columna vertebral, polo peso que recibe, e os membros inferiores, pola necesidade de soportar o peso de abaixo cara arriba e polo sincronismo do paso.

Para os especialistas dos pés, as lesións máis comúns despois de realizar a penitencia son as dores no antepé e no talón, que son causa principal da inflamación articular debido ao peso soportado. Ademais, poden aparecer bochas e rozamentos.

Neste punto, os podólogos recomendan que os levadores sométanse a un estudo da marcha antes de empezar esta tarefa, co fin de "descartar patoloxías previas do aparello locomotor que poderían verse agravadas con esta actividade, como a escoliosis ou a desviación de columna, a hernia de disco e as lesións meniscais ou de tendón de Aquiles".

HIXIENE E COIDADOS

Así mesmo, os podólogos galegos recomendan, antes da procesión, "cortarse as uñas horizontalmente, lavarse os pés con auga tépeda e un xabón adecuado á acidez da pel, secalos moi ben, sobre todo na zona entre os dedos, como mínimo trinta minutos antes de comezar a camiñar".

Tamén aconsellan usar calcetíns suaves e sen costuras axustados ao pé, usar un calzado xa usado de pel, con sola grosa e flexible e de cordóns, sen punteiras duras e puntiagudas.

Durante a procesión, e para evitar o cansazo, os podólogos concretan que "non se debe estar moito tempo parado, e se non se pode evitar aconsellan cambiar alternativamente o peso do pé que está apoiado ou realizar movementos de flexión e extensión dos dedos para mellorar a circulación".

Ademais, os profesionais desaconsellan a práctica de facer penitencia descalzo, "polo risco de cravarse calquera corpo estraño ou en persoas que sufrisen lesións previas en nocellos e pés".

Ao finalizar o acto procesional, os podólogos destacan que "é recomendable" introducir os pés en auga fría para facer baños de cinco a 20 minutos sen pausa, que provocará un "efecto antinflamatorio local", segundo abundan. "A continuación, é conveniente concluír coa aplicación dunha crema calmante e unha lixeira masaxe", segundo conclúen.