Internacionalización, dixitalización e Lei do Patrimonio, claves na actividade cultural da Xunta durante 2016

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, destacou este mércores que durante o pasado ano Galicia avanzou na internacionalización da cultura e do patrimonio da Comunidade, con fitos como a Feira do Libro de Buenos Aires ou o Womex16; no ámbito da integración das novas tecnoloxías nos arquivos e bibliotecas de Galicia e na renovación do marco legal no campo do patrimonio cultural

Ou Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez | Fonte: Europa Press

Así o puxo de relevancia o conselleiro durante a presentación da Memoria de Actividades de Cultura da Xunta de Galicia 2016, un documento que destacou pola súa "utilidade" para "avanzar na transparencia e na análise do traballo realizado no campo cultural".

A memoria ofrece o relato das liñas de actuación estruturadas en 11 capítulos e dous anexos que inclúen apartados específicos de bibliotecas e dinamización da lectura, arquivos, patrimonio cultural, museos, difusión das artes plásticas e visuais, promoción das artes escénicas, musicais e audiovisuais e difusión do libro e da literatura galega.

A maiores, inclúe un apartado dedicado á cultura como espazo común, outros dous dedicados á Agadic e á Cidade da Cultura e un capítulo final centrado na internacionalización da cultura galega. Finalmente, os anexos abordan a estrutura da área de Cultura da Consellería e as principais convocatorias de axudas públicas no ámbito cultural da Xunta.

FITOS DE INTERNACIONALIZACIÓN

Durante a presentación, o conselleiro destacou como fitos principais en internacionalización en 2016 celebración da World Music Expo (Womex16) por segunda vez en tres anos en Santiago no mes de outubro e o protagonismo do libro e da literatura galega na Feira do Libro de Buenos Aires, a través da presenza de Santiago de Compostela como cidade convidada.

En leste mesmo ámbito, Román Rodríguez aludiu á difusión no Museo Nacional do Prado do legado escultórico do Mestre Mateo, a través dunha mostra que, por primeira vez neste museo, converteu a un autor galego en protagonista.

Do mesmo xeito, referiuse a a estratexia de cooperación cultural co ámbito lusófono, con iniciativas como o encontro de Coprodución Audiovisual Portugal-Galicia, o Proxecto NÓS Territorio Escénico, as iniciativas culturais do Eixo Atlántico ou o proxecto Nortear.

DIXITALIZACIÓN

Na posta en funcionamento de recursos dixitais, o secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, apuntou avances no ámbito das bibliotecas e os arquivos. En concreto, referiuse a iniciativas como 'GaliciaLe', a plataforma de préstamo do libro electrónico das bibliotecas públicas galegas.

Ademais, Lorenzo lembrou que o pasado ano comezou a integración de todas as bibliotecas da rede galega nun sistema de xestión único: o Sistema Integrado de Xestión Bibliotecaria, que permite a creación dun catálogo colectivo de todas as bibliotecas e unha xestión integrada dos seus recursos.

Pola súa banda, o espazo na rede do Sistema de Arquivos de Galicia seguiu prestando no 2016 un "importante servizo" por medios virtuais. En concreto, fixéronse un total de 30.277 consultas, o que deixa un total de máis de 115.000 páxinas visitadas no portal dos Arquivos de Galicia.

PATRIMONIO

Na súa intervención no acto, a directora xeral do Patrimonio Cultural lembrou a aprobación o ano pasado da Lei 5/2016, do 4 de maio, do Patrimonio Cultural de Galicia, unha nova regulamentación que "supón un progreso" na integración da protección do patrimonio nas demais políticas sectoriais, na protección dos Camiños de Santiago no conxunto da protección do patrimonio cultural, e nunha maior colaboración interadministrativa, con maior protagonismo dos concellos, e na participación cidadá neste campo.

Ao mesmo tempo, indicou a responsable, "dáse unha simplificación do marco regulador tanto no lexislativo como no administrativo" en aspectos como a clasificación dos bens. A lei persegue con isto garantir a maior seguridade xurídica posible para todas as partes e incorporar á lei novos recoñecementos.

En 2016, a Agadic continuou coa súa actividade de impulso e consolidación do tecido empresarial dedicado á cultura en Galicia. Isto permitiu, segundo contou o seu responsable, Jacobo Sutil, 1.257 funcións de teatro, danza, música, maxia e novo circo desenvolvidas e o nove convocatorias de axudas publicadas e resoltas, que posibilitaron a produción de 16 películas presentadas por produtoras galegas, o impulso á posta en marcha doutro dez, e trece títulos máis na liña específica dedicada á promoción do talento audiovisual.

Do mesmo xeito, no apartado de actividade escénica financiouse a montaxe de 29 obras de teatro e contribuíuse á actividade de 5 salas privadas. Tamén se referiu a os 13 festivais de música subvencionados; ou ás 151 accións que supuxeron a presenza concreta dos produtos culturais galegos no exterior.

No campo da integración das persoas con diversidade funcional, a Xunta apoiou proxectos de integración e visibilización social a través das artes como o En-Rede-Arte, con Cogami, o de Artes pola Integración ou o V Festival de Arte pola Igualdade.

Para finalizar, desde a Xunta de Galicia apostouse polo lecer cultural para todos os públicos e en galego. En concreto, Galicia Culturea levou 600 actividades culturais e propostas de dinamización lingüística de rúa a un total de 166 localidades. Na mesma liña, consolidáronse as actividades para o público familiar na Cidade da Cultura de Galicia, con citas como Cidade Imaxinaria, Nadal no Gaiás ou Entroido no Gaiás. En total, a Cidade da Cultura organizou durante o pasado ano 149 actividades culturais ás que asistiron preto de 150.000 persoas.