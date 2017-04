O Ministerio de Agricultura inicia a conexión da rede de Ferrol e Narón ao novo sistema de saneamento

O Ministerio de Agricultura, a través da sociedade estatal Augas das Cuncas de España (Acuaes), iniciou as conexións pendentes das redes de rede de sumidoiros de Ferrol e Narón ao novo sistema de saneamento, tras o acordo alcanzado entre estes dous municipios e Augas de Galicia en relación coas condicións económicas que permitirán o desenvolvemento da súa explotación.

Segundo informou o Goberno, a partir de agora, os máis de 20 millóns de metros cúbicos de augas residuais que se están vertiendo anualmente á ría de Ferrol comezarán a ser enviados cara á Edar de Cabo Prioriño para o seu adecuado tratamento e depuración, con obxectivo de "lograr o cumprimento dos parámetros de calidade das augas establecidos pola lexislación vixente".

Para iso, Acuaes asinou tamén o contrato para a explotación das obras coa empresa adxudicataria Viaqua, cun prazo dun ano e dúas posibles prórrogas de seis meses cada unha.

As obras que entran agora en funcionamento forman parte dos tramos 'A Malata-A Gándara', 'A Gándara-Cadaval', 'Río Inxerto' e 'Cadaval-Neda', e inclúen a posta en marcha de nove tanques de treboadas e a súa correspondente rede de colectores e interceptores.

EVOLUCIÓN

Ata o momento xa se atopaban en funcionamento a Estación de regulación do Porto e unha parte do interceptor xeral de Ferrol-Centro, construído no Tramo A Malata-Gándara, que desde agosto de 2014 estivo recollendo as augas residuais dos barrios de Ferrol-Vello, Canido, A Magdalena e unha parte de Esteiro.

O pasado mes de novembro procedeuse á conexión dun colector da cidade de Ferrol ao tanque de treboadas de Inxerto 2, co fin de eliminar os desbordamentos que se producían durante os episodios de choivas intensas.

A partir de agora, conectaranse ao sistema os restantes colectores e tanques de treboadas construídos como parte dos tramos A Malata-Gándara e A Gándara-Cadaval, que aínda permanecían sen conectar e que permitirán recoller as augas residuais urbanas dos barrios ferroláns de Esteiro, Caranza, Ensanche-A, Ultramar, Recimil, San Xoán, Santa Cecilia e unha parte importante de San Pablo e Santa Mariña, así como dos barrios naroneses de Alto do Castaño, O Couto e unha parte da Solaina, A Gándara e Freixeiro.

Ademais, a finalización das obras do 'Tramo Cadaval-Neda' e o avance actual das obras do 'Tramo río Inxerto', permitirán iniciar a entrada en funcionamento dos demais colectores para a incorporación ao novo sistema de saneamento das augas residuais dos restantes barrios da zona urbana de Narón, xunto con aquela parte da zona rural correspondente ás parroquias de Castro, San Mateo, O Val e San Xiao.

A actuación 'Interceptores Xenerais da marxe dereita da Ría de Ferrol' supuxo un investimento de 54,3 millóns de euros, que foron cofinanciados polo Ministerio de Agricultura, a través de Acuaes e polo Fondo FEDER da UE, a Xunta de Galicia e os Concellos de Ferrol e Narón.