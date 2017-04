(AM) A Audiencia de Lugo desestima a recusación exposta por Besteiro contra a xuíza Pilar de Lara

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Lugo desestimou o incidente de recusación exposto polo exsecretario xeral do PSdeG José Ramón Gómez Besteiro contra a titular do Xulgado de Instrución número 1 de Lugo, Pilar de Lara Cifuentes.

Segundo o auto, recollido por Europa Press, os supostos en que basea o recurso presentado polo letrado de Besteiro "esta falta de imparcialidade" elabóranse, a xuízo do tribunal, "de maneira especulativa, pretendendo reconducilos de maneira artificiosa ás causas que taxativamente recolle a L.O.P.J., sendo as sospeitas xuridicamente irrelevantes".

Neste sentido, o fallo da Audiencia Provincial sobre o recurso presentado o 29 de decembro de 2015 e ampliado en abril de 2016 pola defensa de Besteiro, desestima a recusación instada.

Así, os maxistrados explican que o "substrato que abarca ambos os escritos nos que promove a recusación, fúndase na falta de obxectividade da maxistrada instrutora".

"Desde a óptica constitucional, para que, en garantía da imparcialidade, un xuíz poida ser apartado do coñecemento dun asunto concreto, é sempre preciso que existan dúbidas obxectivamente xustificadas, é dicir, exteriorizadas e apoiadas en datos obxectivos, que fagan posible afirmar fundadamente que o xuíz non é alleo á causa ou permitan temer que, por calquera relación co caso concreto, non vai utilizar como criterio de xuízo o previsto na Lei, senón outras consideracións alleas ao Ordenamento xurídico", lembran.

"Pero os supostos en que basea o letrado esta falta de imparcialidade elabóranse de maneira especulativa, pretendendo reconducilos de maneira artificiosa ás causas que taxativamente recolle a L.O.P.J., sendo as sospeitas xuridicamente irrelevantes", segundo argumentan.

Deste xeito, a Audiencia de Lugo rebate o tres causas alegadas no incidente de recusación presentado: ser ou ser denunciante ou acusador de calquera das partes; amizade íntima ou inimizade manifesta con calquera das partes, ou ter interese directo ou indirecto no preito ou causa.

ARGUMENTOS

Sobre eses supostos, a resolución xudicial alude a unha "comunicación epistolar entre letrado (de Besteiro) e maxistrada que concluíu, tal e como refire o letrado, nun enfrontamento entre ambos".

Os maxistrados conclúen respecto diso que "esa suposta inimizade da señora instrutora para co promovente, e polo tanto, o seu defendido, non pode derivarse de actos da autoridade xudicial que sexan expresión máis ou menos acertada de resolucións adoptadas no lexítimo exercicio das súas funcións".

"Habería que derivar, por tanto, ese transvasamento ao investigado, e incluílo nas outras dúas causas que invoca inicialmente que se refiren a ser ou ser denunciante ou acusador de calquera das partes, que neste momento carece de obxecto ao non ser estimada a querela presentada polo señor Gómez Besteiro fronte á maxistrada; e ter interese directo ou indirecto no preito", segundo sentencian os maxistrados.

Engaden, ademais, na resolución que "ningún beneficio alega o promovente, salvo o feito de que a maxistrada estea casada cunha persoa afiliada a un partido político diferente ao do señor Gómez Besteiro, argumento que resulta certamente moi pouco consistente".

AMPLIACIÓN

Na ampliación da recusación, tal e como se expuxo, a defensa do exsecretario xeral do PSdeG "introduce novas causas, aludindo en primeiro lugar á amizade que uniría á maxistrada recusada coa secretaria da Asociación de defensa do parque Rosalía de Castro, naquel momento, letrada da Administración de Xustiza do Xulgado de Instrución Número 2" de Lugo.

"Refire o promotor do expediente que existe unha amizade íntima entre ambas que lle foi revelada por medio dun anónimo. Aínda que o noso sistema non coñece un mecanismo xurídico que habilite formalmente a denuncia anónima, si pode esta información confidencial ser obxecto dun xuízo de ponderación que poida avalar a postura mantida polo promovente da recusación", segundo expoñen os maxistrados da Audiencia no fallo.

Deste xeito, sinalan que "funda a súa amizade íntima no tratamento procesual da asociación da que é secretaria, pero esa singularidade que refire abarca tamén a outras asociacións personadas en concepto de acusación popular". "E escaso soporte debe ter o que conflúan nas redes sociais, onde figuran como amigas, pero é de todos coñecido que a amizade é un concepto ben distinto a aquel que se utiliza en Facebook", segundo alegan.

"Tampouco resulta relevante a estes efectos que coincidan nos lugares de lecer dunha cidade tan pequena como Lugo", segundo sosteñen os maxistrados encargados do fallo.

"Non pode obviarse a estreita relación profesional que veñen obrigadas a ter e que loxicamente pode estenderse máis aló das súas obrigacións laborais, sen que afecte á aparencia de imparcialidade que ha de presidir o comportamento da maxistrada, especialmente cando o cociente decidendi non afecta a cuestións persoais da Secretaria da Asociación", segundo conclúen.