PSA lanza en España un servizo de renting, Free2Move Lease

Grupo PSA presentou en España un servizo de renting destinado a todo tipo de clientes, que abarcan desde pequenas e medianas empresas a grandes frotas e que se constitúe como unha nova unidade de negocio, reagrupando os diferentes servizos de aluguer de longa duración B2B nunha única organización, informou nun comunicado.

Free2Move Lease | Fonte: Europa Press

Free2Move Lease é o nome que recibe esta iniciativa e que xa opera en países como Francia, Reino Unido e Alemaña. Os vehículos poderanse adquirir a través das redes de concesionarios das marcas Peugeot, Citröen e DS.

"Free2Move Lease converterase gradualmente nun servizo máis operativo ao combinar o poder de proximidade cunha atractiva oferta de servizos e cunha organización dedicada en exclusiva ao renting", sinalou a que será a directora deste servizo en España, María Jesús López.

A oferta proporcionará ás empresas un servizo "todo incluído" que comprende mantemento, servizo postventa nas redes oficiais das marcas da compañía, seguro de automóbil a todo risco ou asistencia na estrada, entre outros. A curto prazo, ofreceranse os novos servizos conectados e de mobilidade.

PSA ten máis de 10 anos de experiencia cos produtos Peugeot Renting, Citröen Renting e DS Renting, conta con máis de 12.000 vehículos en parque e foi o décimo operador no mercado español en 2016, segundo datos da Asociación Española de Renting.

A compañía explicou que con Free2Move Lease o grupo PSA "avanza" no despregamento dun dos alicerces que conforman o seu plan estratéxico 'Puss to Pass': converterse no provedor de mobilidade "preferido" polos clientes.