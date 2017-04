Un concerto benéfico en Santiago o 16 de maio recadará fondos para a Fundación Andrea e a Richi Foundation

Un concerto benéfico organizado pola Asociación Sophia, en colaboración co Concello de Santiago, terá lugar en Compostela o 16 de maio co fin de recadar fondos para a Fundación Andrea e a Richi Foundation.

Martiño Noriega con membros da Asociación Sophia | Fonte: Europa Press

O Sophia Music Festival celebrarase no pavillón de deportes do Colexio Peleteiro (17,00 horas), nun evento presentado por Roberto Vilar. Actuarán Jorge Casal, The Zyphers --un grupo de alumnos do colexio--, Dani Barreiro&Friends, mentres que Jorge Leis encargarase de pechar o acto.

Este mércores presentouse o concerto nunha rolda de prensa co presidente e a vicepresidenta da Asociación Sophia --formada por alumnos de Peleteiro de entre 3º de ESO e 1º de Bacharelato--, Juan Carlos Rocamonde e Ángela Carballal, así como co alcalde de Santiago, Martiño Noriega.

A Fundación Andrea é unha entidade con sede en Santiago que ten como obxectivo axudar ás familias de nenos con ingresos hospitalarios de longa duración, de forma que proporciona en moitos casos unha casa na que vivir durante estas estancias clínicas. A Richi Foundation, radicada en Barcelona, traballa con nenos con enfermidades oncolóxicas e solicita fondos para a investigación do cancro infantil.

As entradas teñen un prezo de cinco euros e están á venda en Peleteiro e a través de Ticketea. No festival haberá postos de comida e bebida, unha rifa benéfica e venderanse camisetas deseñadas para o evento.

Pola súa banda, o alcalde de Santiago, Martiño Noriega, enxalzou esta iniciativa, que "demostra" que a cidade "ten unha mocidade comprometida", á vez que animou aos veciños a sumarse a esta proposta.