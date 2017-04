O acusado de abusar da filla dunha ex nega os feitos e di que nunca aceptou a relación coa súa nai

O home xulgado este mércores en Ourense acusado de agredir sexualmente á filla menor dunha exparella sentimental durante un período de tres anos, entre 2008 e 2011, negou os feitos e insistiu en que son mentiras da nena que, segundo alegou, nunca aceptou a relación que tiña coa súa nai.

Pola súa banda, responsables do Imelga consideraron "verosímil" o relato da menor e "compatible" co trastorno postraumático que sofre na actualidade e polo que recibe medicación. Os feitos tiveron lugar cando a menor contaba con oito anos (agora ten 16).

Segundo o escrito da Fiscalía, o acusado, Víctor P.F., que convivía coa nai durante os fins de semana, aproveitaba as ausencias da súa parella ou cando trasladaba á nena a casa do seu pai biolóxico con escusa de durmir a sesta, para levala á parte traseira dunha furgoneta.

Unha vez no vehículo mantiña diversas condutas libidinosas como, segundo o escrito do Ministerio Fiscal, como masturbarse diante da menor, fregar os seus xenitais con ela ou ver material pornográfico. Ademais, ameazábaa con que se contaba os feitos "ninguén crería" a súa historia e ela e a súa nai íanse "a ver na rúa".

A menor, que declarou tras un biombo, mantivo a súa versión durante o xuízo que se celebra a porta pechada.

O ACUSADO NEGA OS FEITOS

O acusado defendeu que non é culpable destes feitos e insistiu en que as acusacións son unha mentira porque a moza nunca o aceptou e non quería que a súa nai seguise con el. O home negouse a contestar as preguntas da acusación particular.

Durante as probas periciais os psiquiatras que realizaron un exame á menor ratificaron os seus informes e insistiron en que non ven "fabulación" nas declaracións da nova.

Nesta mesma liña manifestáronse unha psicóloga do Instituto de Medicamento Legal de Galicia, ao destacar que non ve "inverosímil" nin "incrible" o relato da menor. Tamén incidiu en que ve esta historia compatible coa patoloxía que sofre a vítima.

A análise realizada á menor revela que sufría problemas de soño, pesadelos, cambios bruscos de conduta e intentos de suicidio. Tamén presentaba unha conduta precoz e coñecementos sexuais inadecuados para a súa idade.

PIDEN 12 ANOS DE PRISIÓN

Fiscalía e acusación particular reclaman para o acusado 12 anos de prisión e a prohibición de achegarse á vítima durante 13 anos. Tamén solicitan unha indemnización por importe de 80.000 euros. A defensa nega os feitos e reclama a libre absolución.

O acusado estivo en prisión preventiva e na actualidade ten unha orde de afastamento respecto da menor. Por outra banda, o home foi condenado en xullo de 2016 a catro anos de cárcere por tocamentos libidinosos a dous menores que estaban a xogar nun parque da Gudiña (Ourense). A sentenza está recorrida ante o Tribunal Supremo.