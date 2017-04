O PSOE de Ourense pide un compromiso por escrito no BOE para a chegada do AVE á cidade

O PSOE de Ourense pide un compromiso para a chegada do AVE á cidade tras alertar este mércores dun atraso pola falta de subministración eléctrica para a vía ao non construírse aínda a subestación prevista entre as localidades de Conso e Portas, unha obra que está á espera do informe de impacto ambiental desde o ano 2014.

Así o sinalou este mércores o portavoz do PSOE na Deputación de Ourense, Francisco Fraga, que reclamado un "compromiso por escrito no Boletín Oficial do Estado (BOE)" para esta obra.

Para este portavoz socialista "o PP incumpriu os seus compromisos" cando asegura que a alta velocidade "está ás portas da cidade".

De feito considerou que será "difícil que o AVE chegue á cidade en 2019", tal e como aseguraba en febreiro o Ministerio de Fomento tras unha reunión co presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Fraga xustificou este imcumplimiento de datas en que a subestación que fornecerá electricidade á vía entre Zamora e Ourense segue sen construír, e está á espera da declaración de impacto ambiental desde 2014.

EXPEDIENTES "DESAPARECIDOS"

En intervención informou de que desde esa data xa se presentaron no Ministerio de Medio Ambiente tres expedientes de avaliación ambiental, dos que "dous desapareceron sen deixar rastro".

"Alguén debería explicar a que obedece tanto atraso e escurantismo nesta tramitación", reclamou o portavoz socialista. "Esa liña pasa polas inmediacións do Parque Natural do Invernadoiro. Estamos a 2017 e moito temémonos que non vai estar para 2019, supondo que ese informe ambiental sexa favorable", concluíu.

ENTRADA DO AVE NA CIDADE

Tamén alertou sobre a chegada do AVE á cidade e as condicións nas que entrará na capital. O socialista atrasa a chegada do tren comercial ata o ano 2024 e iso "con apaños chafalleiros".

Deste xeito referiuse a a posibilidade de electrificar as vías do trazado convencional para que o tren chegue á capital "a través dunha liña non preparada para a alta velocidade e nun tramo moi perigoso e con moitas curvas"; ou á instalación dun intercambiador de ancho de vía en Taboadela (nos arredores de Ourense).