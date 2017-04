O Obradoiro, repleto de de eucaliptos

Os organizadores están a mobilizar aos seus socios para encher de eucaliptos o Obradoiro. Traendo árbores desta especie pequenas chantadas en soportes, pretenden xuntar na emblemática praza polo menos un cento de eucaliptos. Buscan así denunciar o impacto desta polémica árbore no medio galego.

Plantacións de eucalipto no norte da Península

Moitos dos aspectos desta mobilización aínda non están pechados. Os ecoloxistas organizan unha xornada de traballo en réxime de convocatoria aberta este xoves 6 de abril a partires das 19:30 no Centro Social A Gentalha do Pichel (Santa Clara, 21, Compostela).

Verdegaia, Erva e Adega son algúns dos grupos ecoloxistas que secundarán a protesta. O debate en torno ao eucalipto está a aumentar nestes meses. A renovación da concesión a ENCE, a moratoria portuguesa e a prometida publicación do plan forestal da Xunta son algúns dos factores que axudan a explicar este interese.

Avance do eucalipto fronte ás carballeiras | Fonte: Adega