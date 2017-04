A área de Cultura da Deputación da Coruña repartirá case 5.000 libros en 30 concellos da provincia dentro do programa 'Libros para sermos Libres', que se desenvolverá o 22 de abril, véspera do Día Internacional do Libro.

A Deputación da Coruña promove a lectura. | Fonte: Europa Press

En tres anos, completarase a totalidade dos 93 concellos coa entrega de 15.000 exemplares do fondo da Deputación, segundo informou a responsable de Cultura e vicepresidenta provincial, Goretti Sanmartín.

De, esta actividade, dixo que supón "unha iniciativa pioneira" que busca "visibilizar o libro e promover a lectura na poboación aproveitando a celebración dunha data que se conmemora en todo o mundo". Entre a selección de títulos, atópanse obras como 'Cousas', de Castelao.

A entrega dos libros será o 22 de abril, véspera do Día Internacional do Libro. O acto desenvolverase nun lugar céntrico de cada concello, prazas ou no interior, en bibliotecas ou centros culturais.