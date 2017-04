Hacienda avisará na declaración da renda aos afectados por cláusulas chan que teñan que tributar

A Agencia Tributaria incluirá un aviso nas declaracións dos contribuíntes afectados por cláusulas chan para comunicarlles que teñen unha incidencia por este asunto co fin de que cumprimenten correctamente a declaración antes da súa presentación.

Na rolda de prensa para presentar a Campaña da Renda 2016, o director do Departamento de Xestión da Axencia Tributaria, Rufino de la Rosa, explicou que desde a Agencia Tributaria solicitaron declaración informativa específica ás entidades financeiras para que lles acheguen información sobre os importes devoltos polas cláusulas chan por mor da sentenza do Tribunal Supremo que obriga á súa devolución.

De la Rosa indicou que non poden darse casos de contribuíntes que estean obrigados a regularizar polas cláusulas chan que non estean incluídos nesa información, xa que non cre que houbese algunha entidade que non fose "coidadosa".

Así, os contribuíntes afectados polas cláusulas chan poderán ver na parte de datos fiscais das súas correspondentes declaracións da renda un aviso no que se lles lembra que teñen unha "incidencia" relacionada coas cláusulas chan, para que procedan á súa regularización antes da presentación da declaración.

Coa información facilitada polas entidades á Agencia Tributaria, o organismo poderá avisar aos contribuíntes afectados da necesidade de regularizar polo últimos catro exercicios non prescritos as cantidades aplicadas na dedución por adquisición de vivenda se recibiron unha devolución das cláusulas chan hipotecarias por parte do seu banco.

De la Rosa indicou que desde a AEAT búscase "asistir" e "dar axuda" aos contribuíntes ante un tema "complexo", aínda que apuntou que, dado que na Agencia Tributaria non dispoñen de toda a información, sería aconsellable que os contribuíntes se dirixan tamén ás súas entidades financeiras para que lles acheguen a información específica, e analicen a "incidencia" antes de cumprimentar as declaracións.

AVISOS POR ALUGUERES NON DECLARADOS.

Igualmente, para esta Campaña da Renda mantense o aviso a posibles donos de aluguer non declarados como xa se fixo na campaña pasada, na que a AEAT emitiu máis de 21.000 avisos, e continuará realizando avisos aos contribuíntes que conten con rendas no exterior ou que perciban pensións noutros países.

A Agencia Tributaria explicou que os contribuíntes afectados por cláusulas chan non terán que integrar na base impoñible da declaración a devolución (en efectivo ou a través doutras medidas de compensación) das cantidades previamente satisfeitas ás entidades financeiras en concepto de intereses por aplicación das cláusulas chan, nin tampouco os intereses indemnizatorios. Desta forma, non tributan estas contías derivadas de acordos celebrados con entidades financeiras nin da execución ou cumprimento de sentenzas xudiciais ou laudos arbitrais.

Se as cantidades percibidas formasen parte en exercicios anteriores da base de dedución por investimento en vivenda habitual, pódese dar a situación de que a devolución se produza en efectivo ou se destine a amortización do préstamo.

No primeiro caso, se a devolución prodúcese en efectivo pérdese o dereito ás deducións practicadas, polo que se debe regularizar no exercicio no que se celebre o acordo coa entidade financeira ou no que sexa asine a sentenza xudicial ou un laudo arbitral. Non se esixirán intereses de demora (marcaranse as casas 453 e 454) e só débense regularizar os exercicios non prescritos (2012, 2013, 2014 e 2015).

No segundo caso referido á devolución destinada a amortización dos préstamos, non se debe regularizar e non formarán parte da base de dedución por investimento en vivenda habitual. Cando as cantidades percibidas pola devolución das cláusulas chan incluíronse en declaracións de anos anteriores como gasto deducible, si que se debe regularizar.

O contribuínte terá que proceder neste suposto á realización da autoliquidación complementaria correspondente aos exercicios 2012, 2013, 2014 e 2015, sen sanción, nin intereses de demora, nin recarga algún.

OUTRAS NOVIDADES NORMATIVAS

Outras novidades normativas da Campaña da Renda 2016 son que para a base liquidable do aforro a escala establece tres tipos de gravame, o 19%, o 21% e o 23% a partir de 50.000 euros, o que supón medio punto menos en cada caso respecto de 2015.

Ademais, flexibilízanse as regras de compensación. Na base impoñible xeral as perdas pódense compensar un 25% co saldo positivo dos rendementos, e na base impoñible do aforro os rendementos e ganancias e perdas patrimoniais pódense compensar entre si ata en 15% este ano, fronte ao 10% do exercicio pasado.

No que respecta á dedución por donativos, aumentáronse as deducións para os donativos e doazóns a entidades beneficiarias do mecenado, ata o 75% no caso de importes de base de dedución de ata 150 euros (un 25 máis que o ano pasado), e ao 30% no resto de base de dedución (un 2,5% máis), en tanto que o tipo por reiteración de doazóns a unha mesma entidade elevouse ao 35%.

De igual forma, elevouse ao 80% a dedución nos importes de base de dedución de ata 150 euros nos donativos, doazóns e achegas ás actividades prioritarias de mecenado, ao 35% no resto de base de dedución e ao 40% por reiteración de doazóns a unha mesma entidade.