Interceptan no Porriño a un condutor de 70 anos cando se incorporaba á AP-9 en sentido contrario

Axentes do destacamento de Tráfico da Garda Civil do Porriño (Pontevedra) interceptaron na mañá deste mércores a un condutor de 70 anos, que responde as iniciais T.S.X., no momento en que accedía á autoestrada AP-9 polo sentido contrario ao da circulación.

Un septuaxenario incorpórase en sentido contrario na AP-9 no Porriño | Fonte: Europa Press

Tal e como informou o Instituto Armado, os feitos ocorreron sobre as 10,40 horas deste mércores, cando unha dotación que patrullaba pola autoestrada observou que un home de avanzada idade estaba a incorporarse pola peaxe de Torneiros-O Porriño en dirección contraria.

Ante a situación de risco, os axentes interceptaron ao condutor despois de cruzarse con dous vehículos. O home, que se atopaba "totalmente desorientado", foi trasladado a dependencias da Garda Civil de Pontevedra, onde lle recolleu a súa familia.